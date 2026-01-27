רבי מנחם מנדל מרימינוב זיע"א מביא סגולה פרנסה: לקרוא ביום שלישי של פרשת בשלח את פרשת המן שתיים מקרא ואחד תרגום, וידוע:

"כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו" (ירושלמי ברכות).

הבטיח רבי מנחם מנדל מרימינוב:

"מי שידליק נר לכבודי בכל יום שלישי, אני בעצמי אפעל לישועתו".

אמר בבא מאיר אביחצירא זיע"א: "רק להזכיר את שם הצדיק – פועל ישועות!"

"צדיק גוזר והקב"ה מקיים": צדיק - בגימטריא 90, מן - בגימטריא 90.

קריאת פרשת המן, ופרוטה לצדקה לע"נ רבי מנחם מנדל מרימינוב בן רבי יוסף, וזכות הצדיק תגן על כל אחד ואחד, אמן!

ההודיה – סוד משיכת השפע העתידי!

הזוהר הקדוש אומר, שעל הודיה לה' - שאין שום קטרוג! ולכן:

הסוד למשיכת שפע עתידי הוא - הודיה על הפרנסה העכשווית, ועל השפע שתקבל בעתיד.

מי שדואג היום – לפרנסך, גם בעתיד - ידאג לך!

הודיה לקב"ה על ניסי העבר והווה, מוכיחה שאתה בוטח, מאמין ויודע מי שבאמת מפרנס אותך, ואין קשר שכך שחייב להשתדל עבור הפרנסה, וכך, יותר קל לך לבטוח בקב"ה:

ולהודות לו על שגם בעתיד - יפרנס אותך, כפי רצונך בכבוד וברווח.

רוצה ישועות? תאמר בשמחה 8 פעמים מזמור לתודה, הסיפרה 8 'מעל' הטבע! כי הוא עילת העילות וסיבת הסיבות, ורק לו נאה להודות... כי אצל הקדוש ברוך הוא:

טבע ומעל הטבע, הם – אותו דבר ממש! רק לבטוח בו ולזכות לישועות.

מה מיוחד בפרשת המן?

סיפור פרשת המן הוא - סיפור הפרנסה של כל אחד, הקב"ה הוריד לבני ישראל מן במדבר 40 שנה, כדי שיגיעו לא"י חזקים בביטחונם בקב"ה שזן ומפרנס לכל, ועל אף שישתדלו בפרנסתם - לא יבטחו במעשה ידם, אלא, במי שזמן ופרנס אותם במדבר 40 שנה, ללא כל השתדלות מצידם, ולכן, מלמדת התורה:

"ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר, איש לפי אכלו לקטו".

פרנסת האדם תלויה – במאמר פי השם.

סוד – הישועה והשפע!

לבני ישראל היה במדבר ניסיון קשה: בכל יום, במשך 40 שנה להאמין שגם מחר ירד מן, ולא הותיר בבית 'חתיכת' מן ליום המחר, לא רק שהם לא היו 'מסודרים' במאגרי מים ומזון, ולא בחסכונות לעתיד, הם היו מחוייבים:

לחזק ביטחונם במשך 40 שנה, בכל יום מחדש!

רבי לוי יצחק מברדיטש'ב מחדש בפרשת בשלח, שזהו סוד הישועה והשפע:

הודיה מראש על הישועה העתידית, היא - הבטחה לקבלתו!

לצאת ממצרים עם תופים? מתאים לנשים...

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מביא ב'קדושת לוי', שתי דוגמאות שמלמדות את סוד השפע והישועה, ומזכיר את נחשון בין עמינדב קפץ לים כיון שהיה לו ביטחון מוחלט בהקב"ה יעשה לו ניסים:

"מחמת שבטח בחסדי ה' יתברך ובנפלאותיו, שיעשה עימנו נס - ולא היה ספק כלל אצלו".

על מרים הנביאה כתוב: "ותיקח מרים הנביאה אחות אהרן את התוף בידה" אומר רש"י:

"מובטחות היו צדקניות שבדור שהקב"ה יעשה להם ניסים - והוציאו תופים ממצרים".

ומי חושב שנורמלי - לצאת ממייצרי הגוף והנפש עם תופים?

מתאים רק לנשים... שבזכותם נגאלו ישראל, ועתידים להיגאל... שאפו!

למה אתה צועק? תבטח ותשיר!

אומר רש"י על הפסוק "מה תצעק אלי":

"מכיוון שהאמינו בי, שבוודאי השם יתברך יעשה להם תשועה, אם כן:

עלתה בליבם, מיד - לומר שירה! קודם התשועה"!

מסכם ה'ברדיצ'ובר': "וחידוש גדול - השמיענו הכתוב:

שגם קודם התשועה, האמינו בה' - שבוודאי יושיע להם!

שליבם היה - נכון בטוח בהשם".

אתה בטוח ובוטח בכוחו של השם יתברך ואהבתו אליך?

מוכן להודות לו טרם הושיע אותך? פרנסתך – מובטחת!

איך אשיר אם אני לא יודע מה אוכל מחר?

בני ישראל עברו במדבר ניסיון זה במשך 40 שנה, גם להם – כמוך, לא היה קל, והיו גם מעידות, והם:

נטעו בליבך כוחות עצומים השליך יהבך על הקב"ה, ולבטוח בו - גם כשאינך יודע מה תאכל מחר.

ולמה כסף בארמית נקרא 'דמיא' - 'דמים'?

משורש ד-מ-ה, כמה הכסף מפעיל את הדמיון...

וכמה דם ויזע, מאמץ וחיים האדם משקיע לפרנסתו, וצריך לשאת ולתת באמונה, כי הכסף רק אמצעי לסייע לאדם לעשות את תפקידו ושליחותו עבורה נשמתו ירדה לעולם.

'כנשר יעיר קינו' – בחסדיו ורחמיו הרבים!

מובא בתיקוני הזוהר, שהקב"ה נמשל - "כנשר יעיר קינו, על גוזליו ירחף".

הנשר מעיר את גוזליו בעדינות וברחמנות, כדי שלא יבהלו, כך:

הקב"ה מעורר את בניו, להתפלל אליו ויבקשו על מזונותיהם!

עם ישראל משול לגוזל ה'מצפצץ' לקב"ה בפיו את תפילותיו, שעולות לפני השם יתברך:

ומושכות לכל אחד פרנסתו בשפע טובה וברכה - וכפי צורכו ורצונו!

רוצה עושר? עשר כספך!

יעקב אבינו הבטיח לקב"ה: "וכל אשר תיתן לי, עשר אעשרנו לך", וידוע שמי שמעשר כספו מתעשר, כפי שדרשו חז"ל (תענית ט'): "עשר תעשר – עשר בשביל שתתעשר", ומוסבר (הלכות צדקה, ו', ח'):

שעשירי א"י נעשו עשירים בשביל שהפרישו מעשרות.

רק בהפרשת מעשרות מותר לנסות את הקב"ה, כפי שכתוב (מלאכי ג', י'):

"ובחנוני נא בזאת, אמר השם צבאות - אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די".

מפרשת הגמרא (תענית ט', א'): "עד שיבלו שפתותיכם מלומר די" כשאתה מעשר את כספך, אתה זוכה לשפע עצום מעבר למה שאתה צריך:

חלמת פעם לומר די לשפע שמגיע אליך? 'די'! נקודה למחשבה...

ברכת המזון – מזמינה פרנסה בשפע ובכבוד

עוד סגולה שראוי להזכיר: ברכת המזון שהיא - מדאורייתא.

מבטיח הזוהר הקדוש, אדם שמברך בשמחה ובעין טובה:

מקבל מזונותיו - באותה מידה...

אומר רבי נחמן: "ע"י ברכת המזון, נתוודע - השם יתברך בעולם".

המהרש"א מביא שברכת המזון מביאה שפע לאדם, כי:

הברכות הם - סנגורים טובים ומליצי יושר, נגד - כל המקטרגים!

מוסיף החיד"א הקדוש: ברכת המזון בשמחה היא - סגולה לעשירות, שנאמר: "ברכת ה' – היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עימה".

והאומר ברכת המזון בקול רם – מאריכין לו ימיו ושנותיו.

עדיין לא קיבלת כל צורכך? תזכור: "ישועת השם כהירף עין" כמו שסגירת העפעף מהירה, כך ישועתך קרובה:

"ויש ענין שיתהפך הכל לטובה" במהרה, אמן.

שפע ברכה והצלחה לכל אחד ואחד, מתוך בריאות ושמחה, מידו המלאה והרחומה של מלך העולם, בזכות רבי מנחם מנדל מרימינוב בן יוסף, אמן!