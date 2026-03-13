בהתרגשות ובשמחה ציינו השבוע בחסידות צאנז ובמרכז הרפואי 'לניאדו' את חנוכת מחלקת היולדות החדשה "יולדות ג'", ביום שבו התחברו עבר ועתיד, כשביום זה ציינו שבעים שנה לייסוד הקריה הנאמנה ע"י האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע. המעמד, שנערך במתכונת מצומצמת עקב המצב הביטחוני, עמד בסימן המשכיות חזונו הכביר של מייסד הקריה ובית החולים, האדמו"ר הגה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זיע"א.

במהלך המעמד נחשף כי כבר בחודשים שקדמו לפרוץ המלחמה, בתקופה של מתיחות ביטחונית, הורה האדמו"ר מצאנז להנהלת בית החולים לעשות כל שנדרש כדי להאיץ את העבודות ולהשלים את חנוכת המחלקה. האדמו"ר הדגיש כי ישנה חשיבות עליונה לכך שהאגף הממוגן יהיה נגיש ומוכן לשימוש היולדות בימים אלו, כדי להעניק להן ולתינוקות עוגן של בטיחות ושלווה גם בשעות חירום. בזכות הוראה זו, נחנכה המחלקה כשהיא ערוכה באופן מלא למצב המורכב.

עם הופעתו של האדמו"ר מצאנז, ניכרה ההתרגשות בקרב צוות המרכז הרפואי והמאושפזות. האדמו"ר קבע את המזוזה בפתח המחלקה החדשה, המשתרעת על פני כ-1,900 מ"ר, וסייר בין החדרים המרווחים הנשקפים אל מול פני הים.

רגעי התעלות נרשמו במסדרונות, כאשר הורים נרגשים המתינו עם תינוקותיהם הרכים כדי לזכות בברכת הקודש. האדמו"ר קיבל את כולם במאור פנים, בירך בחמימות שיזכו לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים, והתעניין בפרטי הפרטים של ההידורים ההלכתיים שהוטמעו במחלקה לרווחת המאושפזות.

בטיש ה'לחיים' שערך האדמו"ר לאחר מכן, העלה האדמו"ר בדברות קודשו את זכרו של אביו המייסד זיע"א. "אף אחד לא האמין שהחזון הזה יתגשם בהיקפים כאלו", אמר האדמו"ר והוסיף: "המשימה שלנו כאן היא להעלות חיוך על פניו של יהודי ולמנוע ממנו צער ואנחה". בהתייחסו למצב בארץ, עורר האדמו"ר את הלבבות על הנסים הגלויים שאנו עדים להם בכל יום ויום מעל דרך הטבע.

המחלקה החדשה, הכוללת 42 מיטות אשפוז, תינוקייה ואגפי רפואה מתקדמים, מהווה את חוליית השיא בתהליך אסטרטגי של מיגון המרכז הרפואי, הכולל גם חדרי לידה ופגייה ממוגנים. בסיום המעמד, איחל האדמו"ר ברכת הצלחה לכל צוות המרכז הרפואי הממשיכים במסירות את מפעל החסד הכביר שהוקם על החולות של נתניה לפני שבעה עשורים.