צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.

חיל האוויר, בהכוונת אמ״ן השלים במהלך היממה האחרונה מספר גלי תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן, שיראז ואהוואז במקביל.

בגל התקיפות בשיראז שבדרום איראן, חיל האוויר תקף אתר תת-קרקעי ששימש את משטר הטרור האיראני לייצור ואחסון טילים בליסטיים שנועדו לשיגור לעבר מדינת ישראל.

בטהרן, צה״ל תקף אתרים ובסיס מרכזי של מערך ההגנה האווירית במשטר הטרור האיראני. לצד זאת, הותקפו אתרים רבים ששימשו לייצור מגוון אמצעי לחימה, מערכות הגנה אוויריות וייצור רכיבים של טילים בליסטיים.

במקביל באהוואז שבמערב איראן, הותקפו מפקדות של גופי המשטר השונים ובהם מפקדות של חיל היבשה במשמרות המהפכה, יחד עם מפקדה מרכזית של כוחות ביטחון הפנים האחראית על התיאום בין כוחות היחידה למשמרות המהפכה.

במפקדות שהותקפו זוהתה פעילות של חיילי משטר הטרור האיראני, ומתוכן פעלו עשרות חיילים לקידום והוצאה לפעול של פעולות טרור נגד מדינת ישראל ומדינות האיזור.

התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו.