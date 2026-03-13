( צילום: מתוך שידורי הטלוויזיה האיראנית )

צה״ל תקף הבוקר במספר מוקדים באיראן, בהם הבירה טהרן, העיר שיראז ואהוואז שבמערב המדינה. לפי הדיווחים, בין היעדים שהותקפו היו מפעלי ייצור טילים, אתרי ייצור אמצעי לחימה ומפקדות של גופי המשטר.

התקיפות התרחשו במקביל לאירועי 'יום אל קודס', "יום ירושלים" האיראני – יום שמצוין ברפובליקה האיסלאמית מאז מהפכת 1979 ונועד להביע התנגדות לישראל ולציונות. בשיראז תקף חיל האוויר אתר תת קרקעי ששימש לייצור ואחסון טילים בליסטיים. בטהרן הותקפו בסיסים של מערך ההגנה האווירית לצד מתקנים לייצור רכיבים לטילים בליסטיים ואמצעי לחימה. בעיר אהוואז הותקפו מפקדות של גופי המשטר, ובהן מפקדות של חיל היבשה במשמרות המהפכה וכן מרכז פיקוד של כוחות ביטחון הפנים. במקביל לתקיפות, בתקשורת האיראנית פורסמו תיעודים מאירועי "יום ירושלים", שבהם נראו משתתפים דורכים על דגלי ארצות הברית וישראל. במהלך האירועים נשמעו קריאות "מוות לאמריקה" ו"מוות לטראמפ", ועל אחד השלטים הופיעה תמונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לצד הכיתוב: "לך לעזאזל".

במקביל, הבוקר צפויה להיערך הלווייתו של מפקד משמרות המהפכה מוחמד פאקפור, שחוסל בתחילת המלחמה. הטקס צפוי לצאת מכיכר השהידים בעיר אראכ.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אף הוא ליום הזה בפוסט שפרסם ברשת Truth Social וכתב כי ארצות הברית "הורסת לחלוטין את משטר הטרור של איראן". לדבריו, "חיל הים האיראני איננו, חיל האוויר שלהם כבר לא קיים, ותראו מה יקרה לחלאות המטורפות האלה היום".

בתיעוד נוסף שפורסם, רואים פטריית עשן כתוצאה מתקיפה ישראלית בטהרן בזמן צעדת 'יום אל קודס'. הנוכחים פוצחים בקריאות: "אללה אכבר".