קוביות סוכר ויין: הילולת הרה"ק מליזענסק בחצה"ק אשלג 

האדמו"ר מאשלג, בעל ה'בני היכלא', ערך השבוע ביום כ"א אדר טיש הילולא מרכזי לרגל הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע | במהלך הטיש חילק האדמו"ר "כוס של ברכה", וכן קוביות סוכר כסגולה הידועה ליודעי ח"ן (חסידים)
בעיר התורה והחסידות נערכה השבוע שמחת שבע הברכות לרגל נישואי הכלה, בת האדמו"ר מטשערנוביץ, חתן האדמו"ר מתולדות אהרן, עם החתן נכד הגה"צ גאב"ד מאקאווא| בשמחה השתתפו שורה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה והעיר | צפו בגלריה (חסידים)
במעמד חסידים ואוהדים שציינו ביראה את יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זי"ע, נשא בנו האדמו"ר מויזניץ משא קודש מעורר לבבות | בבכיות שליש עורר רחמים על המצב הביטחוני והאסון הקשה בבית שמש, ופנה אל אביו הקדוש שיעתיר בעד הכלל והפרט תחת כיסא הכבוד | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, ולאור זאת שנבצר מהמוני אחינו בני ישראל להמריא לציון הק' בעקבות סערת המלחמה, ערך צאצאו, האדמו"ר מליזענסק בית שמש, סעודת הילולא מרכזית בהיכל בית מדרשו ברמה ד' בעיר, בהשתתפות רבני השכונה וקהל חסידים רב (חסידים)
תושבי שכונת 'מתחם הסופרים' המתפתחת בבני ברק, קידמו השבוע בהתרגשות את הגאון רבי זאב זילברשטיין, רבם החדש של חסידי גור בעיר, שהגיע במיוחד לסיור חיזוק בשכונה, כשבמרכזה נפגש עם בכירי הרבנים המתגוררים במתחם | צפו בתיעוד (חסידים)
המוני בני ירושלים של מעלה נטלו חלק אמש בשמחת נישואי נין הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, החתן, נכד לחתנו הרב משה קרול • במהלך החופה סידר הגה"צ קידושין ולקראת סיום השמחה פיזז עם הגארטל את ריקוד ה'מצווה טאנץ' לפני הכלה • צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמונת משה' מאלכסנדר זצ"ל, ערך אמש נכדו וממלא מקומו, כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, סעודת הילולא מרכזית באודיטוריום העירוני בבני ברק | בטיש השתתפו המוני החסידים וכן האדמו"ר מלוצק, חתנו של האדמו"ר מאלכסנדר| במהלך השולחן השמיע הרבי משא קודש והרחיב בדברי תורה ותורת החסידות ממשנתו של זקנו בעל ההילולא זצ"ל (חסידים)
אמש התקיימה שמחת האירוסין לנכדתם המשותפת של הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף והראש"ל הגאון רבי שלמה משה עמאר, הכלה היא בת הרה"ג ר' עובדיה יוסף, ראש ישיבת 'אוהל יוסף' | השמחה התקיימה בפורום מצומצם, בהתאם להנחיות גורמי הביטחון (חרדים)
הקב"ה מנהל את העולם עפ"י חוקי הטבע: אתה – עובד, אתה - מרוויח כסף, עוד עבודה, עוד – כסף! לא אעבוד, איך – יהיה כסף בבנק? והאשראי? לא יעבור! העולם מתנהל עם חוקים ברורים – שכר ישר | הפרשה על פי רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
אנחת רווחה בסאטמר שעות ספורות לאחר שעבר האדמו"ר הליך רפואי בלבו בבית חולים במנהטן, שב האדמו"ר למעונו בוויאלמסבורג והמשיך בסדר יומו כרגיל • בערב הגיע הרבי לשמחת החתונה של בן מקורבו ושימש כמסדר קידושין • ברוך רופא חולים (חסידים)
מהחופה במאה שערים להיכל המפואר בגבעת זאב: הדרמה הלילית בחצר תולדות אברהם יצחק בשל מגבלות המלחמה • התנאי של הזמר אהרל'ה סמט והמחווה הנדירה של האדמו"ר מקרלין שאירח את אלפי החסידים ללא תשלום • צפו בתיעוד ענק משמחת נישואי נכדת האדמו"ר (חסידים)
שמחת החלאקה לבנו של הרה"ג ר' אברהם מתתיהו לעמברגר, רב חסידי מאקאווא באלעד וחתן הגאון רבי סיני הלברשטאם, רבה של שיכון ג' בבני ברק • ביום מלאות לו שלוש שנים, הוכנס הילד ברוב חן לתלמוד התורה כמסורת אבות העוברת מדור דור • לאחר מכן עלו ילד החלאקה ואביו למעונם של גדולי ישראל שגזזו ממחלפות ראשו ובירכוהו בחמימות • בהמשך פקדו את ציון זקינו הגה"צ גאב"ד מאקאווא אלעד זצ"ל הטמון באוהל מאקאווא בקריית אתא, ומשם המשיכו למעמד המרגש באתרא קדישא מירון סמוך לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי • צפו בתיעוד (חסידים)
לאחר שנים של בנייה ועמל, יחגגו ביום שני הקרוב בקהילת מאקאווא באלעד את חנוכת מבנה הקבע "נחלת אשר" • המעמד ישולב בסעודת ההילולא וסיום הש"ס לעילוי נשמת המייסד, אב"ד מאקאווא אלעד הגה"צ רבי יוסף אשר אנשיל לעמבערגר זצ"ל • כל הפרטים (חסידים)
קהל חסידי ויז'ניץ בעיר מונטריאול התכנסו לסעודת הילולא רבתית בהיכל בית המדרש 'צמח צדיק' • האדמו"ר מויז'ניץ מונטריאול והגאון רבי חיים מאיר ארנסטר, רב חסידי ויז'ניץ במנצ'סטר, השמיעו דברי התעוררות וזיכרון במשנתו של בעל ההילולא • מורשתו היוקדת חיה בקרבנו • צפו בתיעוד (חסידים)
לאחר עיכובים ביורוקרטיים ממושכים, העירייה העניקה את האישורים הנדרשים למאות יחידות הדיור בעיר החדשה שהקים האדמו"ר בהרי הקאנטרי • התושבים המאושרים ייכנסו לדירותיהם כבר בערב שבת הגדול, לקראת חג הפסח • הרחבת גבולי הקדושה (חסידים)
קהל חסידי ואוהדי בית ביטשקוב השתתפו ביום שני, אור לכ"א באדר, בטיש היארצייט המרכזי שערך האדמו"ר מביטשקוב לרגל יומא דהילולא קדישא של אביו, האדמו"ר זצוק"ל, בהיכל בית המדרש של החסידות בבני ברק | במהלך הטיש ערך האדמו"ר סיום משניות ונשא דברי התעוררות וזכרון במשנתו של בעל ההילולא | עם סיום הטיש, עבר הקהל הרב להתברך מפי האדמו"ר | למחרת, ביום שלישי בשעות אחר הצהריים, עלה האדמו"ר לפקוד את הציון הקדוש באוהל אדמו"רי בית קרעטשניף ברחובות, כשהוא מלווה בקהל חסידיו שהעתירו לישועת הכלל והפרט | תיעוד ענק (חסידים)
בשל המלחמה נבצר מהאדמו"ר מ'משכנות הרועים' המתגורר בירושלים לצאת לארה"ב לשמחת נישואי נכדו החתן, בן לבנו הרה"צ רבי עקיבא רבינוביץ | הרבי אשר כאמור נשאר בארץ ערך 'לחיים טיש' בבית מדרשו בשכונת 'מאה שערים', בשילוב הילולת הרה"ק בעל ה'נועם אלימלך' מליז'ענסק זי"ע (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, ערך האדמו"ר מטולנא את השולחן הטהור בבית מדרשו בירושלים | האדמו"ר, הידוע כפה מפיק מרגליות, הרחיב שעה ארוכה במשנתו של בעל ההילולא ובסיפורי צדיקים אודותיו, בעוד החסידים מתענגים לשמוע פנינים יקרים אלו (חסידים)
