סגולה ליודעי ח"ן

קוביות סוכר ויין: הילולת הרה"ק מליזענסק בחצה"ק אשלג 

האדמו"ר מאשלג, בעל ה'בני היכלא', ערך השבוע ביום כ"א אדר טיש הילולא מרכזי לרגל הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע | במהלך הטיש חילק האדמו"ר "כוס של ברכה", וכן קוביות סוכר כסגולה הידועה ליודעי ח"ן (חסידים)

האדמו"ר מאשלג בעל ה"בני היכלא" בטיש כ"א אדר (צילום: באדיבות המצלם)
