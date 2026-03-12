- צילומים מתוך: ערוץ 13 מתוך התוכנית של יובל שגב ואיה אילון, ערוץ 13 מתוך 'הצינור' עם גיא לרר, 'כאן' חדשות, חדשות 12, ערוץ הכנסת, לע"מ, הפרגוד, זמן אמת, העובדות החדשות, המטבחון ו על פי חוק סעיף 27 א' לזכויות יוצרים | צילום: צילומים מתוך: ערוץ 13 מתוך התוכנית של יובל שגב ואיה אילון, ערוץ 13 מתוך 'הצינור' עם גיא לרר, 'כאן' חדשות, חדשות 12, ערוץ הכנסת, לע"מ, הפרגוד, זמן אמת, העובדות החדשות, המטבחון ו על פי חוק סעיף 27 א' לזכויות יוצרים 10 10 0:00 / 7:44 ( צילומים מתוך: ערוץ 13 מתוך התוכנית של יובל שגב ואיה אילון, ערוץ 13 מתוך 'הצינור' עם גיא לרר, 'כאן' חדשות, חדשות 12, ערוץ הכנסת, לע"מ, הפרגוד, זמן אמת, העובדות החדשות, המטבחון ו על פי חוק סעיף 27 א' לזכויות יוצרים )

בזמן שהעולם בוער, יוסי עבדו חוזר לאולפן עם 'החדשות הלא באמת חשובות' כדי לעשות סדר בכל מה שבאמת לא רלוונטי. הנה מה שמחכה לכם בפרק החדש.