פרק מלחמה קורע

האיראנים מעתיקים מיוסי עבדו? שר ההגנה החרדי - והפן של יונית לוי

בזמן שכולם עסוקים בדיווחים גורליים, יוסי עבדו מביא לכם את השטויות הכי פחות רלוונטיות של השבוע | מראש הממשלה שמתאמן על חיצים ועד שר ההגנה האמריקאי שמתכונן למועצת חכמי התורה | וגם: המלחמה הקרה בין "תומר משקף לבן" ללירן חולצה אפורה • צפו בפרקשל 'החדשות הלא באמת חשובות' (אולפן כיכר)

| צילום: צילומים מתוך: ערוץ 13 מתוך התוכנית של יובל שגב ואיה אילון, ערוץ 13 מתוך 'הצינור' עם גיא לרר, 'כאן' חדשות, חדשות 12, ערוץ הכנסת, לע"מ, הפרגוד, זמן אמת, העובדות החדשות, המטבחון ו על פי חוק סעיף 27 א' לזכויות יוצרים
(צילומים מתוך: ערוץ 13 מתוך התוכנית של יובל שגב ואיה אילון, ערוץ 13 מתוך 'הצינור' עם גיא לרר, 'כאן' חדשות, חדשות 12, ערוץ הכנסת, לע"מ, הפרגוד, זמן אמת, העובדות החדשות, המטבחון ו על פי חוק סעיף 27 א' לזכויות יוצרים)

בזמן שהעולם בוער, יוסי עבדו חוזר לאולפן עם 'החדשות הלא באמת חשובות' כדי לעשות סדר בכל מה שבאמת לא רלוונטי. הנה מה שמחכה לכם בפרק החדש.

הכותרות:

  • איום ימי או בדיחה? איראן חושפת את הצי החדש שלה. הצטיידו במשוטים.
  • הדרבי של הפריים: תומר "משקף לבן" נגד לירן חולצה אפורה. האם תהיה הכרעה?
  • הפן של יונית לוי: שר הביטחון חוקר הדלפות, אבל יוסי חוקר איך נראים ככה בשמונה בבוקר.
  • צוות הביוטי של יוסי: הספרים במקדוניה בלחץ, ויוסי חושף את סודות הטיפוח.
  • היורש מקרטון: חמינאי הלך, הקרטון בא. מי העתיק ממי ומה דעתו של על הצי האיראני?
  • שמות חדשים לחמינאי: מרמד ועד עליו-הבניין – יוסי עושה סדר במשפחה האיראנית.
  • דרמת התקציב: התקציב עבר, אבל למה סמוטריץ' פשוט שותק? יוסי מנסה להוציא ממנו מילה.
  • עיטור הכנסת: נאור שירי לא מבין מאיפה זה נחת עליו, ותומר משקף לבן מסכם ב"גועל נפש".
  • חתונת החניון: מה הקשר בין אולם מבוטל למתנה מהדיר? נאור שירי לא נשאר חייב.
  • שר ההגנה לש"ס: האמריקאי שמצטט תהילים בשידור חי. יוסי כבר סגר לו מקום במועצת.

קרדיטים >>

  • הגשה: יוסי עבדו
  • כתיבה: יוסף חיים מימון
  • צילום: נריה סעדיה, אבי לודמיר
  • עריכה: ידידיה כהן
מערכת 'החדשות הלא באמת חשובות' מזמינה אתכם לא לשמור את הצחוק לעצמכם! נתקלתם בסיפור הזוי? יש לכם תיעוד שלא יאמן? זה הזמן לשלוח הודעות, סרטונים וסיפורים ישירות ליוסי עבדו וגם לעקוב מקרוב אחרי כל מה שקורה בסטטוס שלו.
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

