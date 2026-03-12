אנחת רווחה בחצר הקודש סאטמר. כפי שדווח אתמול, האדמו"ר מסאטמר עבר אתמול (רביעי) הליך רפואי קצר בלבו בבית חולים במנהטן. לאורך שעות הטיפול, נשאו אלפי החסידים מכל רחבי תבל תפילות נרגשות להצלחת הטיפול ולחיזוק כוחותיו של מנהיגם.

שעות ספורות לאחר כניסתו לבית החולים, התבשרו החסידים בבשורות הטובות כי ההליך עבר בהצלחה רבה בחסדי שמיים. לתדהמת כולם, האדמו"ר לא נשאר להמשך השגחה ממושכת, וכעבור שעה קצרה כבר חזר למעונו נאווה קודש בווילאמסבורג.

למרות ההליך הרפואי שעבר בבוקר, האדמו"ר הדהים את סובביו כאשר חזר מיד לסדר יומו העמוס. בשעות הערב כבר קיבל קהל עם קודש לברכה ולעצה כרגיל.

כמו כן יצא הרבי מביתו כדי לשמש כמסדר קידושין בחופת החתן אברהם יצחק אלפר, בן הרב יואל שלום אלפר, מעסקני הבית הבולטים של האדמו"ר. דבר שעורר גל של שמחה והודיה בקרב החסידים.