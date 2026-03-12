כיכר השבת
אנחת רווחה בקהילה

חזר לפעילות מלאה | הרבי מסאטמר שוחרר מבית החולים, ובערב קיבל קהל וסידר קידושין

אנחת רווחה בסאטמר שעות ספורות לאחר שעבר האדמו"ר הליך רפואי בלבו בבית חולים במנהטן, שב האדמו"ר למעונו בוויאלמסבורג והמשיך בסדר יומו כרגיל • בערב הגיע הרבי לשמחת החתונה של בן מקורבו ושימש כמסדר קידושין • ברוך רופא חולים (חסידים)

האדמו"ר מסאטמר בסידור קידושין
האדמו"ר מסאטמר בסידור קידושין | צילום: צילום: באדיבות המצלם
האדמו"ר מסאטמר בסידור קידושין (צילום: באדיבות המצלם)

אנחת רווחה בחצר הקודש סאטמר. כפי שדווח אתמול, האדמו"ר מסאטמר עבר אתמול (רביעי) הליך רפואי קצר בלבו בבית חולים במנהטן. לאורך שעות הטיפול, נשאו אלפי החסידים מכל רחבי תבל תפילות נרגשות להצלחת הטיפול ולחיזוק כוחותיו של מנהיגם.

שעות ספורות לאחר כניסתו לבית החולים, התבשרו החסידים בבשורות הטובות כי ההליך עבר בהצלחה רבה בחסדי שמיים. לתדהמת כולם, האדמו"ר לא נשאר להמשך השגחה ממושכת, וכעבור שעה קצרה כבר חזר למעונו נאווה קודש בווילאמסבורג.

למרות ההליך הרפואי שעבר בבוקר, האדמו"ר הדהים את סובביו כאשר חזר מיד לסדר יומו העמוס. בשעות הערב כבר קיבל קהל עם קודש לברכה ולעצה כרגיל.

כמו כן יצא הרבי מביתו כדי לשמש כמסדר קידושין בחופת החתן אברהם יצחק אלפר, בן הרב יואל שלום אלפר, מעסקני הבית הבולטים של האדמו"ר. דבר שעורר גל של שמחה והודיה בקרב החסידים.

