רבי נחמן – פרשת ויקהל

השבת – מקור התענוג והשפע

לוותר על עבודה בשבת, נשמע כמו – לוותר על עוד כסף.

לא לעבוד בשבת, זה אולי אומר: לא – לייצר ולהרוויח!

אירוסין בצל המלחמה | נכדתם של הראשונים לציון התארסה בפורום מצומצם חיים רוזנבוים | 10:59

לא להרוויח עוד כסף – יש הגיון?

חוקי הטבע - סיבה ותוצאה

הקב"ה מנהל את העולם עפ"י חוקי הטבע:

אתה – עובד, אתה - מרוויח כסף, עוד עבודה, עוד – כסף!

לא אעבוד, איך – יהיה כסף בבנק? והאשראי? לא יעבור!

העולם מתנהל עם חוקים ברורים – שכר ישר.

אבל, יש 'שכל האלוקי' שהוא – גבוה מעל גבוה:

השביתה בשבת, מביא - שפע ברכה והצלחה!

שחרר את השכל, ההיגיון והדמיון, ותחשוב ברמת על...

לעולם יש מלך, ויש לו – סוד עבורך!

חוקי הפרנסה – מעל הטבע!

לעבוד חייב, אבל, לפרנסה יש חוקיים שמימיים:

שבת היא - מקור הברכה!

תורה - משמים, פרנסה – משמים, שמים אל שמים ישקו!

תתענג בשבת - על ה', וחשבון הבנק יענג אותך...

חשבון הבנק מתברך – דווקא משמירת השבת!

ככה זה עובד! בדיוק כך!

שבת 'וינפש' - לשבות ולנוח!

מוהרנ"ת אומר דבר נפלא, אתה עובד שישה ימים, אבל, דווקא השבת מביאה את:

"עִקַּר חִיּוּת, שֶׁפַע וְקִיּוּם שֶׁל כָּל - שֵׁשֶׁת יְמֵי הַמַּעֲשֶׂה" כי:

השבת היא - מקור הברכה, החיות והשפע!

מה צריך לעשות בשבת כדי שהשפע יוזרם אליך?

'וינפש' - לשבות ולנוח, לענג - ולהתענג מהשבת.

כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וַיְכַל אֱלֹקִים בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה" וְכוּ'.

וְדָרְשׁוּ חז"ל: מֶה הָיָה הָעוֹלָם חָסֵר? מְנוּחָה!

בָּאָה שַׁבָּת - בָּאָה מְנוּחָה!

מצליחן כמוני – יוותר על יום עבודה?

השביתה בשבת היא 'תזכורת' שבועית, שאומרת:

אל תתבלבל, תזכור מהו - מקור השפע האמיתי!

אומר רבי נתן, שכל ששת ימי השבוע מתברכים:

"הַכֹּל הוּא רַק ע"י - הַמְּנוּחָה וְהַשְּׁבִיתָה שֶׁל שַׁבָּת".

השבת מחדירה למוח וללב:

"לֵידַע וּלְהַאֲמִין בֶּאֱמֶת, שֶׁהוּא - אֵינוֹ עוֹשֶׂה כְּלָל! רַק - הַכֹּל בְּכֹחַ ה'".

אתה מצליחן – מכח ה'! תרגיע...

אתה לא עושה כלום, הקב"ה עושה עבורך - הכל!

'אני ואפסי עוד' - הקב"ה מפרנס

"פֶּן תֹּאכַל וְשָׂבַעְתָּ" וְכוּ', למה התורה מזהירה - 'פן' תשבע?

"וְאָמַרְתָּ בִּלְבָבְךָ - כֹּחִי וְעֹצֶם יְדֵי עָשָׂה לִי אֶת הַחַיִל הַזֶּה".

כל אדם שחושב היגיון, צריך חיזוק תמידי, כי השבת היא מעל השכל וההיגיון, השבת היא הוכחה שהטבע הוא מציאות אלוקית, כי בבריאת העולם:

הקב"ה ברא מציאות, שהיום השביעי הוא – יום מנוחה!

הקב"ה שבת ביום השביעי, והורה לאדם – לנהוג כמוהו:

כל השבוע – תעבוד! ובשבת - תשבות!

בשבת אתה צריך להרגיש, כאילו:

כל מלאכתך כבר עשויה...

ייחוד חתן וכלה – שבת המלכה!

לשבות בשבת זה, לנתק הכל ולהתנתק - במוח ובלב.

במהלך השבוע - השכינה מתפלשת בעפר, אבל, כשנכנסת השבת ואתה מתחיל לזמר 'בואי כלה':

השכינה עולה – להתענג ולהתייחד עם הקב"ה, ואז יש:

ייחוד של קודשא בריך הוא והשכינה הקדושה

כייחוד – החתן עם הכלה.

אתה - מתענג על השבת, והשכינה - מתענגת עם הקב"ה:

ומבקשת מבורא עולם שיענג אותך, וימלא - כל מחסורך!

תתענג - עם ה', תתענג - על ה'!

מצות השבת היא פשוט להתענג על ה'... ואז:

"ויתן לך משאלות ליבך" – מה תבקש בגשמיות? ברוחניות?

"אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי ארץ".

תתענג על ה' והאמונה ובטחון יתחזקו בליבך, תישען על בורא עולם היחיד שמשגיח עליך, והזן ומפרנס אותך תמיד:

בטובו הגדול - בחן ובחסד, בשפע וברחמים רבים.

הקב"ה ברא את העולם כדי להיטיב לבריותיו, תתנהג בשבת כבן מלך:

תשכח – מהעבודה של כל השבוע, אביך כבר ידאג ויסדר עבורך - הכל.

תשיר, תאכל ותשמח – תתענג מקרבת ה', וה' ישמח - לענג אותך.

תעלה 'תדר' – אהבה, תענוג ושמחה.

השמחה - שוברת כל חומה ומחיצה שיש בלב, ומביא:

לאמונה אמיתית בהשגחה פרטית - "ה' רועי לא יחסר"!

מה תרוויח אם השבת תתענג בשמחה? רבי נחמן אומר דבר נפלא:

לא יראו בשמים את - חטאיך וחסרונותיך, ולכן:

לא יהיה עליך שום קטרוג, והקב"ה ישלים חסרונך, וזהו:

"ויתן לך משאלות ליבך" – מה תבקש? עד חצי המלכות ותעש...

השבת – חיזוק מלכות ה' לרגעי ההסתרה!

השבת מחזקת את המציאות האלוקית - ש"מלכותו בכל משלה", ועוזרת לך לזכור גם בימי החול, שהקב"ה תמיד נמצא:

איתך עימך ואצלך - גם ברגעי ההסתרה בתוך ההסתרה.

ואם ברגעים אלו תצעק:

'איה' כבוד מלכותו? ה' איפה אתה? רוצה להרגיש אותך איתי...

תגלה את מלכות ה' והבטחתו, ותזכה:

אז תתענג על ה', והוא - ימלא לך משאלות ליבך.

שחרר תרפה... ודע כי טוב ה'... תתענג, תשיר ותשמח.

הקב"ה דאג וימשיך לדאוג לך, ככה זה עובד - תנסה...

קצת ספר דברים, תהילים, ואיזה דבר תורה מתוק מהפרשה?

שב"ת - שינה בשבת תענוג, לא מתנגד! נכון?

כי השבת היא - מקור הברכה.

תתענג, ותזכה לשפע רב!

בהצלחה!