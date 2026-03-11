שמחה בחצר הקודש סקווירא: בשורה משמחת הגיעה השבוע לחסידים הממתינים בקוצר רוח לאכלוס העיר החדשה 'קרית סקווירא' שבהרי הקאנטרי. לאחר תקופה ארוכה של המתנה מורטת עצבים, התקבלו האישורים הסופיים המאפשרים את תחילת המגורים בקריה.

כידוע, העיר החדשה הוקמה ביוזמתו של האדמו"ר מסקווירא, ששם לו למטרה להרחיב את גבולי החסידות ולספק פתרונות דיור הולמים לזוגות הצעירים ולמשפחות החסידות, בדיוק כפי שעשה בשעתו אביו, האדמו"ר מסקווירא זצוק"ל, בייסוד השיכון המפורסם בניו סקוויר.

במרכז הקריה הוקם בית מדרש גדול ומפואר שישמש כמרכז הרוחני של הקהילה החדשה, וכן מבני ציבור, חנויות שירות ושירותים קהילתיים נחוצים, כדי לאפשר למשפחות לנהל אורח חיים חסידי מלא ושוקק כבר מהיום הראשון, מבלי להיזקק לשירותי ערים סמוכות.

כזכור, לפני כשנה נערך במקום שבת חנוכת הקריה בראשות האדמו"ר, שחנך את השלב הראשון של הפרויקט הכולל עשרות יחידות דיור מוכנות. אולם, למרות שהדירות עמדו על תילן, התושבים לא יכלו להיכנס אליהן בשל סחבת ביורוקרטיות מצד הרשויות המקומיות שעיכבו את מתן אישורי האכלוס.

בחודשים האחרונים הופעלו מאמצים כבירים ושתדלנות נמרצת מול הדרגים הפוליטיים והפקידותיים, ובחסדי שמיים התקבל השבוע אור הירוק. עם קבלת האישורים, הורה האדמו"ר מסקווירא כי התושבים הראשונים ייכנסו לדירותיהם החדשות ביום שישי, ערב שבת הגדול, ט' בניסן.

המטרה היא לאפשר למשפחות לחגוג את חג הפסח, זמן חירותנו, בביתם החדש ובקריה החדשה, מתוך הרחבת הדעת ושמחה.

"מדובר ברגע היסטורי עבור החסידות," אומרים גורמים בחסידות. "החזון של הרבי להעמיד עיר שלמה על יסודות הקדושה והחסידות קורם עור וגידים, ובפסח הזה מאות תושבים כבר יזכו לברך 'שהחיינו' בבתיהם החדשים".