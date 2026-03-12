כיכר השבת
ביום ההילולא: האדמו"ר מויז'ניץ עורר רחמי שמים בטיש וזעק "אמור לצרותינו די"

במעמד חסידים ואוהדים שציינו ביראה את יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זי"ע, נשא בנו האדמו"ר מויזניץ משא קודש מעורר לבבות | בבכיות שליש עורר רחמים על המצב הביטחוני והאסון הקשה בבית שמש, ופנה אל אביו הקדוש שיעתיר בעד הכלל והפרט תחת כיסא הכבוד | צפו בתיעוד (חסידים)

הילולא קדישא בויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)

בצל המצב הביטחוני: המוני חסידים ואוהדים ציינו את יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע. בצל בנו האדמו"ר מויזניץ, אשר ערך בליל ההילולא את השולחן בהשתתפות קהל אלפים, רבנים ואדמו"רים. כמו כן, פקדו המוני החסידים את הציון הקדוש בבית העלמין בבני ברק.

בדברות קודש שנשא האדמו"ר במהלך הטיש, עורר את הציבור בדברים: "זהו יום של זיכרון והתעוררות רגשי הלב והמוח אל אותו צדיק יסוד עולם, שבצילו חמדנו וישבנו". האדמו"ר הוסיף בהתרגשות: "יומא דהילולא הוא יום חשבון הנפש, כפי שדרש מאיתנו תמיד".

כן עורר האדמו"ר זכות אבות עבור אחינו בני ישראל בארץ הקודש הנתונים בצרה ובמצוק תחת איום הטילים, כאשר ילדים רכים שרויים בפחדים. בדבריו הזכיר בכאב את האסון הקשה שפקד את כלל ישראל בבית שמש, וזעק: "רבש"ע, אמור לצרותינו די!". הוא פנה בבכיות אל אביו בעל ה'ישועות משה' זי"ע, שיעמוד תחת כיסא הכבוד להרעיש עולמות עבור הכלל והפרט, כפי שעשה בחיים חיותו.

במשא הקודש עמד האדמו"ר בהרחבה על שגב היום, ועל דרכו ומשנתו של בעל ההילולא בעבודת השם בשבתות ובחגים ובתהלוכות חייו בקודש.

