כיכר השבת
זכר צדיק לברכה

בהילולת אביו זצ"ל | חסידי ביטשקוב התכנסו ועברו להתברך אצל הממשיך וממלא המקום

קהל חסידי ואוהדי בית ביטשקוב השתתפו ביום שני, אור לכ"א באדר, בטיש היארצייט המרכזי שערך האדמו"ר מביטשקוב לרגל יומא דהילולא קדישא של אביו, האדמו"ר זצוק"ל, בהיכל בית המדרש של החסידות בבני ברק | במהלך הטיש ערך האדמו"ר סיום משניות ונשא דברי התעוררות וזכרון במשנתו של בעל ההילולא | עם סיום הטיש, עבר הקהל הרב להתברך מפי האדמו"ר | למחרת, ביום שלישי בשעות אחר הצהריים, עלה האדמו"ר לפקוד את הציון הקדוש באוהל אדמו"רי בית קרעטשניף ברחובות, כשהוא מלווה בקהל חסידיו שהעתירו לישועת הכלל והפרט | תיעוד ענק (חסידים)

הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)
הילולא קדישא בביטשקוב (צילום: יהודה פרקוביץ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר