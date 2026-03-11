זכר צדיק לברכה בהילולת אביו זצ"ל | חסידי ביטשקוב התכנסו ועברו להתברך אצל הממשיך וממלא המקום קהל חסידי ואוהדי בית ביטשקוב השתתפו ביום שני, אור לכ"א באדר, בטיש היארצייט המרכזי שערך האדמו"ר מביטשקוב לרגל יומא דהילולא קדישא של אביו, האדמו"ר זצוק"ל, בהיכל בית המדרש של החסידות בבני ברק | במהלך הטיש ערך האדמו"ר סיום משניות ונשא דברי התעוררות וזכרון במשנתו של בעל ההילולא | עם סיום הטיש, עבר הקהל הרב להתברך מפי האדמו"ר | למחרת, ביום שלישי בשעות אחר הצהריים, עלה האדמו"ר לפקוד את הציון הקדוש באוהל אדמו"רי בית קרעטשניף ברחובות, כשהוא מלווה בקהל חסידיו שהעתירו לישועת הכלל והפרט | תיעוד ענק (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:36