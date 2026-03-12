בעיצומה של המלחמה באיראן - שונאי ישראל מרימים ראש: אדם חמוש בנשק התנגש ברכבו היום (חמישי) בשעת בוקר מאוחרת, שעון מקומי (ערב שעון ישראל) בכניסה למרכז יהודי בווסט-בלומפילד - ולאחר מכן פתח בירי.

התקרית התרחשה במתחם "טמפל ישראל" הרפורמי, בעיר הגדולה במדינת מישיגן שבצפון ארצות הברית. לפי הדיווחים, החשוד כמחבל יצא מהרכב לאחר שתנגש במבנה ופתח באש בתוך המתחם, שבו שוכן גם בית ספר.

לפי שעה אין דיווח על נפגעים באירוע שנחשד כניסיון למתקפת טרור. בתיעודים מהזירה נראה עשן עולה מגג הבניין. כוחות משטרה גדולים לצד אנשי FBI הגיעו לזירה בתוך זמן קצר וקראו להתרחק מהזירה. החשוד בירי - חוסל בזירה לפי דיווחים.

בשעת האירוע המתחם היה מלא בילדים, בתוך גן שפעל במתחם. לפי ההערכות במקום היו עשרות ילדים. הורים מודאגים רבים הגיעו לזירה, ובמשטרה פעלו לחלצם.

ראש ה-FBI, קאש פאטל, כתב ברשת X זמן קצר לאחר התקרית: "אנשי ה-FBI נמצאים בזירה יחד עם שותפינו במישיגן, ומגיבים למקרה של פגיעת רכב לכאורה ואירוע יורה פעיל בבית הכנסת Temple Israel בעיירה ווסט בלומפילד, מישיגן".