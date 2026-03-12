היום ה-13 למלחמת "שאגת הארי" - בשיאו, לצד טילים, כטב"מים ורקטות שמשוגרים לישראל מאיראן ומלבנון, צה"ל ממשיך לתקוף מטרות טרור בביירות ובטהרן, ובמשדר המלחמה המרכזי של 'כיכר השבת', אלי גוטהלף ומשה מנס, מסכמים את תמונת המצב המורכבת מהזירות השונות.

"אנחנו מייצרים אי של שפיות תחת אש"

התחנה הראשונה במערכה היא העיר הצפונית מעלות תרשיחא. ראש העיר, מוטי בן דוד, שהעיר שלו מתמודדת באופן יומיומי עם איומי כטב"מים ורקטות מצד חיזבאללה, מסרב להיכנע לייאוש. "אנחנו אחרי שנתיים של מלחמה עצימה, ולצערנו מתורגלים", הוא משתף בריאיון.

לדבריו, שיתוף הפעולה עם צה"ל ופיקוד העורף הדוק מאי פעם. חרף המצב, העיר לא פונתה, ותנופת הבנייה נמשכת עם תוכניות ל-2,600 יחידות דיור חדשות. המסר של בן דוד ברור: התושבים נשארים בבית, נלחמים על השגרה, ודורשים מהדרג המדיני לסיים את האיום אחת ולתמיד כדי להבטיח את עתיד האזור.

האלוף במיל' עמידרור: "אנחנו הולכים למלחמת שמד"

את התמונה האסטרטגית הרחבה סיפק האלוף (במיל') יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל. עמידרור הציג תמונת מצב מורכבת אך אופטימית. לטענתו, למרות טעויות עבר, מצבה של ישראל השתפר משמעותית. ארגון חמאס איבד את יכולותיו כצבא סדיר, וחיזבאללה ספג מכה אנושה שחיסלה כ-80% מכוחו.

החשיפה המרכזית של עמידרור נגעה למערכה מול איראן. לטענתו, הפגיעה הישראלית-אמריקאית המשותפת בתשתיות ובפרויקט הגרעין מחזירה את טהראן שנות דור אחורה. אם ארה"ב תעלה שלב, הזהיר עמידרור, "האמריקאים יביאו את המפציצים הכבדים שלהם – ה-B2, ואיראן תהיה מוחרבת". עם זאת, הוא מדגיש כי בניגוד ללבנון ועזה, לא ניתן להשמיד את איראן לחלוטין, אך מטרת העל היא להחליש את משטר האייתוללות לרמה שבה כל ניסיון שיקום ייתקל בתגובה מוחצת.

יוני בן מנחם: מחדל המודיעין בלבנון והמרד באיראן

מנגד, המזרחן והחוקר הבכיר יוני בן מנחם סיפק זווית ביקורתית ונוקבת הרבה יותר, כשהוא מופיע באולפן בחולצה אדומה לאות תמיכה במדיניות הנשיא טראמפ. בן מנחם תקף בחריפות את אגף המודיעין (אמ"ן) על הערכת חסר של יכולות חיזבאללה, שלדבריו ניצל את תקופות הפסקת האש כדי להתארגן מחדש תחת הנהגתו של נעים קאסם. "זו הייתה הפסקת אש מדומה. הם ירדו למחתרת, ואנחנו הופתענו מודיעינית".

הפתרון של בן מנחם בלבנון חד וברור: מחיקה טוטאלית של שכונת הדאחייה ויצירת רצועת ביטחון עד נהר הליטני. בנוסף, הוא קורא להפסיק לתת חסינות לממשלת לבנון ולדחוף את העם הלבנוני למלחמת אזרחים נגד חיזבאללה.

בזירה האיראנית, בן מנחם חושף כי אנו עומדים בפני שלב דרמטי. על פי ההערכות, פעולות ישראל וארה"ב נועדו לסלול את הדרך להתקוממות אזרחית נרחבת. "העזרה בדרך," הוא מסביר, וחוזה כי כלי נשק יוברחו לארגוני אופוזיציה (כמו הכורדים והבלוצ'ים), בעוד כטב"מים ישראלים ואמריקאים יספקו חיפוי אווירי למפגינים ברחובות טהראן נגד כוחות הבסיג' ומשמרות המהפכה.

