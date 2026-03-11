כיכר השבת
צפו בתיעוד

ממעוני גדולי ישראל לציון הרשב"י: שמחת החלאקה לבן רב חסידי מאקאווא באלעד

שמחת החלאקה לבנו של הרה"ג ר' אברהם מתתיהו לעמברגר, רב חסידי מאקאווא באלעד וחתן הגאון רבי סיני הלברשטאם, רבה של שיכון ג' בבני ברק • ביום מלאות לו שלוש שנים, הוכנס הילד ברוב חן לתלמוד התורה כמסורת אבות העוברת מדור דור • לאחר מכן עלו ילד החלאקה ואביו למעונם של גדולי ישראל שגזזו ממחלפות ראשו ובירכוהו בחמימות • בהמשך פקדו את ציון זקינו הגה"צ גאב"ד מאקאווא אלעד זצ"ל הטמון באוהל מאקאווא בקריית אתא, ומשם המשיכו למעמד המרגש באתרא קדישא מירון סמוך לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי • צפו בתיעוד (חסידים)

חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )
חלאקה לבן אב"ד מאקאווא אלעד (צילום: שימי פ. )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (38%)

לא (62%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

צפו בתיעוד

|

ביום הילולת מייסד הקהילה

|

בקנדה הקפואה

|

אחרי עיכובים של שנה

||
1

זכר צדיק לברכה

||
1

מריחוק מקום ומקירוב לבבות

|

שעות של התעלות

|

לקיים בנו חכמי ישראל

|

שמחת בית צדיקים

||
2

צפו בתיעוד

|

י"ד שנים לרועה הנאמן

||
8

ליארצייט של רבי אלימלך

||
1

זכרון קדוש

||
5

בליל ההילולא

||
1

בְאַרְבָּעָה עָשָׂר בּוֹ, ובַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר בּוֹ

|

רבבות נותרו בארץ

||
1

מפגן אדיר של מלכות וצדקה

||
1

ימֵי הַפּוּרִים הָאֵלֶּה לֹא יַעַבְרוּ 

||
2

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר