צפו בתיעוד ממעוני גדולי ישראל לציון הרשב"י: שמחת החלאקה לבן רב חסידי מאקאווא באלעד שמחת החלאקה לבנו של הרה"ג ר' אברהם מתתיהו לעמברגר, רב חסידי מאקאווא באלעד וחתן הגאון רבי סיני הלברשטאם, רבה של שיכון ג' בבני ברק • ביום מלאות לו שלוש שנים, הוכנס הילד ברוב חן לתלמוד התורה כמסורת אבות העוברת מדור דור • לאחר מכן עלו ילד החלאקה ואביו למעונם של גדולי ישראל שגזזו ממחלפות ראשו ובירכוהו בחמימות • בהמשך פקדו את ציון זקינו הגה"צ גאב"ד מאקאווא אלעד זצ"ל הטמון באוהל מאקאווא בקריית אתא, ומשם המשיכו למעמד המרגש באתרא קדישא מירון סמוך לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי • צפו בתיעוד (חסידים)

