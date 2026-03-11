הסיבה שמדינות המפרץ לא מגיבות בעוצמה לאיראן ומצטרפות למלחמה

בפרק החדש של תוכנית החדשות "אח'בר כיכר", המגיש משה אריה ולצידו באולפן חיים שגב, מנתחים את האירועים הבוערים שעל סדר היום המזרח-תיכוני. התוכנית עוסקת השבוע במורכבות הגיאו-פוליטית אל מול "ציר הרשע", החל מסיפורו האישי של "בנימין", שגדל כמוסלמי בשכונת אל-מאזה בדמשק, ועד לניתוח האסטרטגי של ד"ר מרדכי קידר על עוצמת האיום האיראני והשלכותיו על מדינות המפרץ.

המזרחן ד"ר מרדכי קידר מסביר כי למרות הפגיעות ביכולותיה הצבאיות של איראן, המשטר בטהרן נותר יציב בזכות השימוש בכוח פנימי ברוטאלי. "המשטר עדיין נאחז בנשק קל במשמעות הקלצניקוב והמקלע הכבד", מציין קידר, ומוסיף כי ארגוני ה'בסיג'' ומשמרות המהפכה הם אלו ששומרים על שלטון המולות.

לדבריו, הפחד מהמשטר האיראני משתק את המדינות השכנות ומונע מהן לתמוך בגלוי במלחמה נגדו,. "כווית, קטאר, האמירויות וסעודיה כולן מפוחדות מהשלטון האיראני," מסביר קידר. הוא מדגיש כי מדינות המפרץ סובלות מהמלחמה הנוכחית "מרורים הרבה יותר מישראל", אך החשש מהזרוע האיראנית ומהפלסטינים המגובים על ידה מונע מהן לפעול בנחישות.

מגישנו וד"ר קידר דנים במושג "כפיות טובה" בהקשר הפלסטיני. קידר מזכיר כיצד בשנת 1991 הפלסטינים שחיו והתפרנסו בכווית בגדו בה ותמכו בסדאם חוסיין - מה שהוביל לגירוש המוני של חצי מיליון פלסטינים מהמדינה. דפוס זה חוזר על עצמו גם היום, כאשר פלסטינים חוגגים את ירי הטילים על מדינות המפרץ שסייעו להם, רק בשל חתימתן על "הסכמי אברהם".

הלב מדמשק: הילד שגדל בין גנרלים סוריים ומצא את התורה

חלקו הראשון של הפרק הוקדש לסיפורו המרגש של אדון בנימין, שגדל בשכונת אל-מאזה היוקרתית בדמשק, סמוך למוקדי הכוח של משטר אסד והטרור האיראני. בנימין מתאר ילדות בלב "ציר הרשע", כשחאלד משעל וטרוריסטים בינלאומיים כמו "קרלוס התן" היו חלק מנוף השכונה.

למרות ההסתה הקשה בבתי הספר הסוריים, שכללה קריאות "מוות לישראל" מדי בוקר, בנימין מספר כיצד דמיין אותיות עבריות עוד בילדותו,. הוא נזכר בהערכה שחשו אמו וסבתו ליהודי דמשק בשל יושרם: "היהודי מכבד את התורה, הוא יהיה אמיתי ולא ירמה אותך," נהגו לומר,. כיום, כיהודי מאמין, הוא קורא לעם ישראל לחזק את האמונה: "בורא עולם הוא שמחזק אותנו והוא ינצח לנו את המלחמה".

לקראת סיום, מקשר חיים שגב בין האירועים האקטואליים לפרשת ויקהל. שגב מסביר כי בניית המנורה והמזבח מסמלים את הקשר הנצחי שבין עם ישראל לארצו ולבוראו. "המנורה היא אור והמזבח הוא הלב," אמר שגב, והוסיף מסר של אחדות מול איומי איראן: אורנו ינצח תמיד את החושך שלכם.