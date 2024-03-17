בפרק החמישי של תוכנית האקטואליה "אח'בר כיכר", המגישים משה אריה וחיים שגב מארחים את ד"ר מרדכי קידר לשיחה נוקבת על אחיזת החנק האיראנית במזרח התיכון, לצד סיפורו המדהים של צעיר סורי שגדל בלב דמשק ובחר ביהדות (אח'בר כיכר, VOD)
המזרחן הבכיר ואיש הימין בשיחה מרתקת עם 'כיכר השבת' על קרב המוחות של ישראל מול ארגון הטרור השטני חמאס ועל תכנית המודיעין הנדרשת | "פעילי חמאס מנסים לשדר עסקים כרגיל ולעבוד במשרדים, אבל זה לא משכנע אף אחד" (חדשות צבא וביטחון)
לכל ברור שעידן מובארק תם, בנו גמאל איננו מועמד לרשת את הנשיאות ומצרים של מחר לא תדמה למצרים של אתמול. מובארק אמר בנאומו לאומה שהוא יישאר בתפקידו עוד שמונה חודשים, אך על רקע הזעם הציבורי שיצא לרחובות נראה לי שהוא לא יחזיק מעמד יותר משמונה ימים (חדשות, דעה)