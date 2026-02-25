בראיון מטלטל לתוכנית "אח'באר כיכר", חושף איהאב עומר, פעיל חמאס לשעבר, את מסלול ההקצנה שעבר מנערות בבית לחם ועד למעצר רגע לפני פיגוע דמים | על ה"קייטנה" בכלא הישראלי, שירי השטנה בחתונה והקשר העמוק למלחמת עמלק: "החמאס זה לא רק ארגון, זו תרבות שצריך לעקור מהשורש" (אח'באר כיכר, TV)
בפרק השלישי של תוכנית האקטואליה "אח'באר כיכר", אירחו המנחים משה אריה וחיים שגב, את הפעיל המרוקאי אוסטאז עאדל לשיחה מרתקת על הקשר העמוק בין מרוקו ליהודים ● וגם: מדוע מצרים מגרשת אזרחים סורים, ואיזו פליטת פה מביכה פלט ראש ארגון הטרור חמאס? (אח'באר כיכר VOD)
במזרח תיכון שמשתנה מדי רגע, קל ללכת לאיבוד בתוך התעמולה השקרית של הרשתות הערביות. תכנית החדשות החדשה של 'כיכר השבת' בערבית, עושה סדר ב"שכונה" עם מבט ישיר, עובדות מהשטח וחיבור מפתיע לפרשת השבוע | צפו (אח'באר כיכר)