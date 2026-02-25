אח׳באר כיכר משה אריה וחיים שגב מסכמים את השבוע בערבית בתוכנית "אח'בר כיכר" | יחד הם עושים סדר ב"שכונה" עם מבט ישיר, עובדות מהשטח וחיבור מפתיע לפרשת השבוע