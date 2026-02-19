בפרק השלישי של תוכנית "אח'באר כיכר" (חדשות כיכר), צללו המנחים משה אריה וחיים שגב אל הנושאים הבוערים שמעסיקים את הרחוב הערבי והישראלי, תוך שהם מארחים דמות יוצאת דופן שמוכיחה שיש קולות אחרים בעולם המוסלמי.

"היהודים הם דם אחד איתנו"

האורח המרכזי בפרק היה מר עאדל, פעיל רשת ממרוקו בן 27 העוסק בתיירות. עבדיל, שהפך לדמות מוכרת בזכות הגנתו על ישראל ברשתות החברתיות, הסביר כי האומץ שלו לשאת בגאווה את דגל ישראל נובע מהתרבות המרוקאית ומצוואת המלכים. "כל מלך במרוקו ציווה עלינו לשמור על היהודים", סיפר עבדיל, "הם חלק בלתי נפרד מאיתנו, אנחנו והם דם אחד".

עבדיל הזכיר את המלך מוחמד החמישי שהציל יהודים מהשואה, ואת המלך חסן השני שראה ביהודים המרוקאים בכל מקום בעולם כ"שגרירי המדינה". הוא הדגיש כי הקיצוניות של חמאס וחיזבאללה אינה מייצגת את האסלאם עליו גדל במרוקו – אסלאם של דו-קיום ושלום. לטענתו, איראן היא ה"סרטן" והשטן של המזרח התיכון, המשתמשת בקיצוניים כדי לשרת את האינטרסים שלה.

מצרים נלחמת בטרור וראש חמאס פולט

במהלך התוכנית עלו סוגיות אזוריות נוספות. המנחים דנו בהחלטה המפתיעה של שלטונות מצרים לגרש אזרחים סורים מתחומם ללא אזהרה מוקדמת. הסיבה לכך, על פי הדיווח, היא החשש המצרי מפני גורמים המזוהים עם "האחים המוסלמיים" ודאעש, בשיטת "הרחיק את הרע ושיר לו".

רגע משעשע-מריר נרשם כאשר הוצג קטע מנאומו של ראש ארגון הטרור חמאס, חאלד משעל. בשיא נאומו המסית, פלט משעל בטעות את המשפט: "ישראל חופשייה בעזרת אללה". למרות שמיהר לתקן את עצמו ל"פלסטין החופשייה", במערכת "אח'באר כיכר" ציינו כי זו הוכחה לכך שגם האויבים יודעים בתוך ליבם את האמת על נצחיות ישראל.

המסר הסופי לעם ישראל

לקראת סיום הפרק, פנה עאדל במסר מחזק לעם ישראל וליהודים יוצאי מרוקו בפרט, ואיחל למדינה ניצחון וביטחון. התוכנית נחתמה בפינה תורנית על פרשת תרומה, בה הודגש הפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". המסר שנבחר לסיום הוא חשיבות חיזוק האמונה בלבבות בזמן המלחמה, מתוך ידיעה שהקב"ה שוכן בתוך כל אחד מאיתנו.