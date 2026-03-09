כיכר השבת
רבבות נותרו בארץ

העיירה היהודית התעוררה לחיים • תיעוד ענק מהכנות לקראת ההילולא בליז'ענסק

הערב יציינו בעולם היהודי כולו את הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע. בצל המלחמה וביטולי הטיסות ההמוניים מארץ הקודש, רבבות נותרו בבית, אך היו כאלו שלא ויתרו על המסע • הצלם ארי קופרשטוק נחת בפולין בדרך לא דרך ומגיש תיעוד מרהיב מהעיירה שהתעוררה לחיים כבשנות קדם • מראות הוד (חסידים)

מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)

ביקום מקביל לארץ ישראל הנמצאת בשיאו של מבצע '', אלפי חסידים ואנשי מעשה מציינים הערב (שני) את הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, בעל ה'נועם אלימלך', הטמון בעיירה ליזענסק שבפולין.

השנה, הדרך לציונו הקדוש של "הרבי של כל הרביים" נראתה קשה, כמעט בלתי אפשרית. המתיחות הביטחונית הובילה לגל ביטולי טיסות חסר תקדים מישראל, ורבבות מאלו שתיכננו לפקוד את הציון ולשפוך שיח ביום המסוגל לישועה, מצאו את עצמם עם כרטיסי טיסה מבוטלים ואכזבה צורבת בלב.

אך עבור מי שהכיסופים בערו בו, שום מכשול לא עמד בדרך. היו קבוצות של חסידים שמצאו פתרון יצירתי: להמריא משדה התעופה בשארם א-שייח שבמצרים, ומשם בטיסות המשך מפותלות הצליחו לנחות על אדמת פולין.

אחד מאותם נוסעים שלא ויתרו על המסע הוא הצלם ארי קופרשטוק, שהגיע לעיירה הפולנית ומגיש לגולשי 'כיכר השבת' תיעוד מרהיב ובלעדי מההכנות הכבירות לקראת רגעי השיא של ההילולא קדישא.

בתמונות ובתיעוד של קופרשטוק, נראית ליזענסק כשהיא מתעוררת לחיים באווירה של עיירה יהודית עתיקה. אוהלי הענק לקליטת רבבות האורחים כבר עומדים על תילם, כשמערכות החימום פועלות במלוא העוצמה כדי להעניק מחסה לאלפים שיגיעו מארה"ב ומאירופה. המטבחים העצומים, אוהלי התפילה וה"קוויטלאך" כבר ערוכים ומוכנים לקליטת הרבבות.

מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
אוהל הרה"ק מליזענסק זי"ע - אדר תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)
מראות ההכנות בליזענסק תשפ"ו (צילום: ארי קופרשטוק)

