ביקום מקביל לארץ ישראל הנמצאת בשיאו של מבצע 'שאגת הארי', אלפי חסידים ואנשי מעשה מציינים הערב (שני) את הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, בעל ה'נועם אלימלך', הטמון בעיירה ליזענסק שבפולין.

השנה, הדרך לציונו הקדוש של "הרבי של כל הרביים" נראתה קשה, כמעט בלתי אפשרית. המתיחות הביטחונית הובילה לגל ביטולי טיסות חסר תקדים מישראל, ורבבות מאלו שתיכננו לפקוד את הציון ולשפוך שיח ביום המסוגל לישועה, מצאו את עצמם עם כרטיסי טיסה מבוטלים ואכזבה צורבת בלב.

אך עבור מי שהכיסופים בערו בו, שום מכשול לא עמד בדרך. היו קבוצות של חסידים שמצאו פתרון יצירתי: להמריא משדה התעופה בשארם א-שייח שבמצרים, ומשם בטיסות המשך מפותלות הצליחו לנחות על אדמת פולין.

אחד מאותם נוסעים שלא ויתרו על המסע הוא הצלם ארי קופרשטוק, שהגיע לעיירה הפולנית ומגיש לגולשי 'כיכר השבת' תיעוד מרהיב ובלעדי מההכנות הכבירות לקראת רגעי השיא של ההילולא קדישא.

בתמונות ובתיעוד של קופרשטוק, נראית ליזענסק כשהיא מתעוררת לחיים באווירה של עיירה יהודית עתיקה. אוהלי הענק לקליטת רבבות האורחים כבר עומדים על תילם, כשמערכות החימום פועלות במלוא העוצמה כדי להעניק מחסה לאלפים שיגיעו מארה"ב ומאירופה. המטבחים העצומים, אוהלי התפילה וה"קוויטלאך" כבר ערוכים ומוכנים לקליטת הרבבות.