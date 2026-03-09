בצלו של יום קרב קשה ושיגורים בלתי פוסקים מאיראן שגבו מחיר כבד בחיי אדם, נמשך מבצע "שאגת הארי" זה היום העשירי. ב"יומן מלחמה" של 'כיכר השבת' דנו היום (שני) המגישים ישי כהן ויוסי סרגובסקי בהמשך המערכה מול איראן וחיזבאללה לצד האסטרטגיה הישראלית החדשה ששינתה את פניה – ממדיניות של הכלה למדיניות של הכרעה.

השר אלי כהן: "הזדמנות של פעם בדור לשנות את המזרח התיכון"

שר האנרגיה וחבר הקבינט, אלי כהן, הבהיר בריאיון כי ישראל לא מסתפקת הפעם במכה קלה בכנף האיראנית. "היעדים שלנו הם להסיר את האיום לצמיתות", אמר כהן. "זה עובר דרך החלפת המשטר בטהרן. איראן תחטוף מכה קשה מאוד, ואנחנו נמצאים בחלון הזדמנויות היסטורי מול הנשיא טראמפ".

השר התייחס גם לחששות מתרחישי "עלטה" ואמר בביטחון: "השקענו מיליארדים במיגון תשתיות. גם בשיא הלחימה, לאזרחי ישראל לא יחסר חשמל, גז או מים. אני מתנצל בפני סוחרי הגנרטורים - אני עובד קשה כדי שלא תהיה להם עבודה".

סוגיית החנינה: "המשפט הפך לפרסה"

כהן התייחס גם לדיווחים על הלחץ שמפעיל הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ על הנשיא יצחק הרצוג להעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי "מדינת ישראל היא ריבונית ואני נגד התערבות זרה, אבל אין ספק שזה מטורף שראש ממשלה שמנהל מערכה גורלית לעם היהודי צריך להתייצב בבית המשפט. טוב יעשה הנשיא אם ימצא דרך לסיים את הפרסה הזו".

ולסיום הריאיון, בשורות טובות מהכנרת: למרות המלחמה, השר כהן בישר כי המדינה החלה להזרים מים מותפלים לכנרת כדי לשמור על מפלס המים - פרויקט ייחודי לישראל בעולם כולו.

תא"ל במיל' ארז וינר: "עברנו מהכלה להכרעה"

תת-אלוף במיל' ארז וינר הסביר את השינוי האסטרטגי בצה"ל: "אנחנו כבר לא מחכים שהאויב יתקוף. אנחנו פועלים נגד היכולות ולא רק נגד הכוונות. חזבלה של היום הוא לא ה'דמון' שחשבנו - הוא מוחלש משמעותית. המטרה עכשיו בלבנון היא יצירת מרחב חיץ לאורך כל הגבול".

וינר הוסיף כי בניגוד למבצע "עם כלביא" שהיה נקודתי נגד הגרעין, מבצע "שאגת הארי" מכוון למוטט את שלטון חמינאי: "חיל האוויר תוקף מטרות של המשטר, תחנות משטרה ובסיסי משמרות המהפכה כדי להכשיר את הקרקע להתקוממות עממית".

לבנון: הלחץ הכלכלי והתסיסה בתוך העדה השיעית

ד"ר אריאל חורב, מומחה למזרח התיכון, ציין כי הפגיעה במוסדות הפיננסיים של חיזבאללה ("אל-קרד אל-חסן") היא דרמטית. "אנחנו רואים תופעה תקדימית של תושבים בדאחייה שמתחננים לצה"ל: 'תעיפו אותם מאיתנו'. התסכול בעדה השיעית בשיאו, והם מבינים שחיזבאללה לא מגן על לבנון אלא על איראן".

מתי חוזרים ללימודים?

השאלה הבוערת ביותר עבור אלפי משפחות בישראל - מתי הילדים יחזרו ללימודים, נותרה פתוחה. לפי הערכות שנשמעו במשדר, מוסדות החינוך לא צפויים לחזור לפעילות לפני יום ראשון הקרוב, וזאת בשל החשש מהמשך השיגורים והצורך להציב את בטיחות הילדים לפני הכל.

