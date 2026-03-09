כיכר השבת
"יומן מלחמה", היום העשירי | השר אלי כהן חושף בריאיון: "היעד שלנו באיראן - הפלת המשטר" • צפו

במשדר המיוחד - "יומן מלחמה" של 'כיכר השבת', מתארחים הערב שר האנרגיה וחבר הקבינט אלי כהן, תא"ל (במיל') ארז וינר וד"ר אריאל חורב, בריאיונות על היום העשירי למלחמה | המערכה מול איראן, הלחץ של טראמפ למתן חנינה לנתניהו, והשאלה שמטרידה את כל ההורים: מתי חוזרים ללימודים? | צפו במשדר (יומן מלחמה)

צילום: אבי לודמיר. תחקיר והפקה: נריה סעדיה
(צילום: אבי לודמיר. תחקיר והפקה: נריה סעדיה)

בצלו של יום קרב קשה ושיגורים בלתי פוסקים מאיראן שגבו מחיר כבד בחיי אדם, נמשך מבצע "שאגת הארי" זה היום העשירי. ב"יומן מלחמה" של '' דנו היום (שני) המגישים ויוסי סרגובסקי בהמשך המערכה מול ו לצד האסטרטגיה הישראלית החדשה ששינתה את פניה – ממדיניות של הכלה למדיניות של הכרעה.

השר אלי כהן: "הזדמנות של פעם בדור לשנות את המזרח התיכון"

שר האנרגיה וחבר הקבינט, אלי כהן, הבהיר בריאיון כי ישראל לא מסתפקת הפעם במכה קלה בכנף האיראנית. "היעדים שלנו הם להסיר את האיום לצמיתות", אמר כהן. "זה עובר דרך החלפת המשטר בטהרן. איראן תחטוף מכה קשה מאוד, ואנחנו נמצאים בחלון הזדמנויות היסטורי מול הנשיא טראמפ".

השר התייחס גם לחששות מתרחישי "עלטה" ואמר בביטחון: "השקענו מיליארדים במיגון תשתיות. גם בשיא הלחימה, לאזרחי ישראל לא יחסר חשמל, גז או מים. אני מתנצל בפני סוחרי הגנרטורים - אני עובד קשה כדי שלא תהיה להם עבודה".

סוגיית החנינה: "המשפט הפך לפרסה"

כהן התייחס גם לדיווחים על הלחץ שמפעיל הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ על הנשיא יצחק הרצוג להעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי "מדינת ישראל היא ריבונית ואני נגד התערבות זרה, אבל אין ספק שזה מטורף שראש ממשלה שמנהל מערכה גורלית לעם היהודי צריך להתייצב בבית המשפט. טוב יעשה הנשיא אם ימצא דרך לסיים את הפרסה הזו".

ולסיום הריאיון, בשורות טובות מהכנרת: למרות המלחמה, השר כהן בישר כי המדינה החלה להזרים מים מותפלים לכנרת כדי לשמור על מפלס המים - פרויקט ייחודי לישראל בעולם כולו.

תא"ל במיל' ארז וינר: "עברנו מהכלה להכרעה"

תת-אלוף במיל' ארז וינר הסביר את השינוי האסטרטגי בצה"ל: "אנחנו כבר לא מחכים שהאויב יתקוף. אנחנו פועלים נגד היכולות ולא רק נגד הכוונות. חזבלה של היום הוא לא ה'דמון' שחשבנו - הוא מוחלש משמעותית. המטרה עכשיו בלבנון היא יצירת מרחב חיץ לאורך כל הגבול".

וינר הוסיף כי בניגוד למבצע "עם כלביא" שהיה נקודתי נגד הגרעין, מבצע "" מכוון למוטט את שלטון חמינאי: "חיל האוויר תוקף מטרות של המשטר, תחנות משטרה ובסיסי משמרות המהפכה כדי להכשיר את הקרקע להתקוממות עממית".

לבנון: הלחץ הכלכלי והתסיסה בתוך העדה השיעית

ד"ר אריאל חורב, מומחה למזרח התיכון, ציין כי הפגיעה במוסדות הפיננסיים של חיזבאללה ("אל-קרד אל-חסן") היא דרמטית. "אנחנו רואים תופעה תקדימית של תושבים בדאחייה שמתחננים לצה"ל: 'תעיפו אותם מאיתנו'. התסכול בעדה השיעית בשיאו, והם מבינים שחיזבאללה לא מגן על לבנון אלא על איראן".

מתי חוזרים ללימודים?

השאלה הבוערת ביותר עבור אלפי משפחות בישראל - מתי הילדים יחזרו ללימודים, נותרה פתוחה. לפי הערכות שנשמעו במשדר, מוסדות החינוך לא צפויים לחזור לפעילות לפני יום ראשון הקרוב, וזאת בשל החשש מהמשך השיגורים והצורך להציב את בטיחות הילדים לפני הכל.

צפו במשדר המלא בראשית הכתבה

6
תודה לצה"ל ולממשלה על ההגנה והמחויבות שלנו. חשוב שנשמור על הילדים והמשפחות שלנו ולתקווה שיום הלימודים יחזור במהרה
ינון
5
זה לא רק הגנה זו הכרעה כל מי שמאיים עלינו מבין עכשיו ישראל פועלת בנחישות ולא תסתפק במכה קלה
רובין
4
אחדות היא המגן הכי טוב שלנו כוח לכולם
נועם
3
למרות השיגורים והמתח מרגש לראות את הנחישות והאסטרטגיה של צה"ל כולנו איתכם
אורית
2
אחינו בית ישראל נמצאים בשעה קשה. חיילי צה״ל עומדים בחזית ושומרים על עם ישראל במסירות נפש. כל יהודי יכול להוסיף כוח בתפילה, בצדקה ובמעשים טובים לזכות החיילים ולשלום המדינה. כל תפילה ומעשה טוב מקרבים את הגאולה. עמדו מאוחדים, התחזקו באמונה כוחנו באחדותנו ובתפילתנו.
שמואל
1
לחסל להשמיד ולרסן את כל ראשי החזיתות למחוק כל בסיס ולמחוק כל עקבות להפוך כל מערך ירי ומחסן תחמושת לאפר להפוך כל מפקדה לאפר ולוודא שלא יישאר זכר לאויב בכל החזיתות עזה לבנון ומרכזי איראן עד להשבת ביטחון מוחלט לישראל וללא אפשרות לשיקום מחדש
דוד

