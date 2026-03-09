אחרי ההערכת המצב הנחיות פיקוד העורף נשארות בתוקף; עד יום ראשון לא יתקיימו לימודים בכל הארץ לאחר הדיווחים השונים על עיריות שהחליטו כן לחזור ללימודים ועל עיריות שלא, בפיקוד העורף עדכנו לפני זמן קצר, כי ההנחיות נשארו בתוקפן עד למוצאי השבת הקרובה, ובשל כך לא יתקיימו לימודים בכל רחבי הארץ (חדשות בארץ)

בס בני סולומון כיכר השבת | 20:39