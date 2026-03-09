היום העשירי למבצע שאגת הארי: בפיקוד העורף עדכנו לפני זמן קצר (שני) כי ההנחיות נשארו בתוקף ובשל כך לא יתקיימו לימודים בכל רחבי הארץ עד ליום ראשון הקרוב.
דובר צה"ל מסר: "בתום הערכת המצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה ללא שינוי ובתוקף עד ליום שבת ה-14 במרץ 2026, בשעה 20:00".
שר החינוך יואב קיש הוציא הודעה וכתב: "לאחר הערכת מצב ועל רקע עליית האיומים והשיגורים, הוחלט יחד עם פיקוד העורף לדחות את המתווה הצהוב ליום ראשון. כלומר מערכת החינוך לא תיפתח ללימודים פיזיים בכלל רחבי הארץ עד סוף השבוע כולל".
עוד כתב שר החינוך: "המתווה שגובש יחד עם הרשויות המקומיות, לפתיחה מדורגת ואחראית של מערכת החינוך ברשויות צהובות, מתוכנן בשלב זה להיכנס לתוקף בתחילת השבוע הבא – בכפוף לאישור פיקוד העורף ובהתאם להערכות המצב הביטחוניות".
לסיום כתב שר החינוך: "משרד החינוך ופיקוד העורף ממשיכים להיערך לכל תרחיש, במטרה לאפשר חזרה בטוחה, מדורגת ואחראית של התלמידים למוסדות החינוך בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות וזאת ברגע שהדבר יתאפשר".
