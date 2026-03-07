רבי מרדכי מזאסלב היה מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, ואמר לו הבעל שם טוב הקדוש שיהיה חזן, למרות שלא היה לו ידע בדבר, והדבר הוזכר להתמקד בסיפור שהיה עימו ועם רבי אלימלך מליז'ענסק.

פעם אחת הגיע רבי מרדכי מזאסלב להיות חזן אצל רבי אלימלך מליז'ענסק, ובמהלך התפילה, רבי אלימלך הוריד אותו מהתיבה.

לאחר התפילה הסביר רבי אלימלך שתפילותיו של החזן גרמו לחזן התרגשות רבה, עד כמעט כלות הנפש, ולכן, הוצרך להוריד אותו מהתיבה כי: פיקוח נפש דוחה הכל.

לאחר מכן, שאל רבי אלימלך את החזן: אילו 'מדרגות' ראית אצל הבעל שם טוב הקדוש? אמר לו: לבעל שם טוב הקדוש היה תמיד "גילוי אליהו".

ולא התפעל רבי אלימלך, אמר לו: הבעל שם טוב הקדוש כשהיה רואה כלי, ידע מיהו בעל המלאכה שיצר את הכלי. גם מדברים אלו רבי אלימלך לא התפעל.

רק כשאמר החזן שהבעל שם טוב הקדוש ידע באיזה מחשבות חשב בעל המלאכה בשעה שעשה את הכלי – עוררו הדברים את התפעלותו של רבי אלימלך.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

הבעל שם טוב הקדוש מלמד שהקב"ה משגיח על כל פרט ופרט, וזה יסוד חשוב תורת הבעל שם טוב הקדוש שאומר שכל העולם מונהג בהשגחה פרטית מדויקת.

'הכל אלוקות - ואלוקות זה הכל': כל העולם מלא אלוקותו יתברך, דהיינו, הקב"ה מחיה את כל העולם חי צומח ודומם, ועל כל דבר יש השגחה פרטיתשמסובבת ע"י כל מיני סיבות וסיבות דסיבות, אך, הפנימיות של כל מה שקורה בעולם, היא השגחה פרטית של הבורא יתברך.

יש השגחה פרטית אף על 'עלה' קטן: הבעל שם טוב הקדוש מביא משל על עלה יבש שנושר מהאילן, ומתגלגל ממקום למקום, וגם זה בהשגחה פרטית, מה יהיה אופן גלגול העלה, אם יהיה ע"י הרוח ואיך שהרוח תהפכו, או אם יתגלגל בכח אדם, גם הוא בדין ומשפט ובהשגחה פרטית ממש, והכל קורה בגלל כוונה מסוימת של הקב"ה (ספר המאמרים תרפ"ו, עמ' קנ"ו).

אל תסתכל על חיצונית הקנקן – יש בו אלוקות:כשהבעל שם טוב הקדוש היה רואה 'כלי' הוא ידע מי הוא בעל המלאכה שיצר אותו, וכיצד עשה אותו, ומה היו מחשבות האדם בשעת יצירת הכלי, וזהבגדר: "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו".

השגחה פרטית - הכל קורה במחשבה עליונה: הבעל שם טוב הקדוש מלמד אותנו לא להסתכל על החיצוניות של הדברים שאנו רואים או עוברים שמשולים ל'כלי' ל'קנקן', כי המציאות האמיתית היא מה שמעבר למה שנראה בעין, כי היא מכוונתבהשגחה פרטית מדויקת על כל פרט ופרט, ולא ניתן להבין את הכוונה האלוקית.

הכל קורה מאהבת השם אליך: ויזכור האדם שהכלמאיתו יתברך, וקורה מאהבת השם אליו ולטובתו, ובכל תנועה ותנועה הקב"ה שומר ומשגיח עליו, ויוכל לבטוח ולסמוך על הקב"ה בכל מה שעובר עליו, ויהיה בשמחה.

תשמח – השכינה איתך ושומרת אותך: כתובהבעל שם טוב הקדוש: "ויחשוב ויאמין באמונה שלימה שהשכינה אצלו ושומרת אותו והוא מסתכל על הבורא יתברך, והבורא יתברך מסתכל בו! והבורא יתברך יכול לעשות כל מה שהוא רוצה! ואם הוא רוצה מחריב כל העולמות ברגע אחד, ובורא אותם ברגע אחד, ובו יתברך שמו מושרשים כל הטובות והדינים שיש בעולם, שבכל דבר יש שפעו וחיותו, ואין אני בוטח ומתירא רק ממנו יתברך שמו (צוואת הריב"ש, סימן קל"ז).

אמונה בהשגחה פרטית: צריך לבקש שהקב"ה יתןלנו אמונה שלמה תמימה וישרה שתוציא אותנו מאפילה לאורה, מחושך לאור גדול, מעבדות לחירות, וע"י שנאמין באמונה שלמה באמת נשליך כל יהבנו על השם יתברך, ונתפלל שידריך אותנו בדרך האמת הישרה והנכונה, בכל עת ובכל שעה.

רק שמחה – אין עצבות כלל: כי לפני השם יתברך אין שום עצבות כלל, אצלו יש רק "הוד והדר לפניו, עוז וחדוה במקומו" ולכן נבקש ממנו שישמח אותנו, ונזכה להיות בשמחה תמיד.

נזכה במהרה לגאולה שלמה, משיח גילוי מלכות שמים ובנית בית המקדש כי עם ישראל שבע עייף מקשיים וניסיונות, ורדיפות מבית ומחוץ, ובניסן נגאלו ועתידים להיגאל, במהרה אמן!

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, רפואה ופרנסה, שפע ברכות וישועות, בשורות טובות אמן.