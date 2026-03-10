איציק דדיה בסינגל קליפ מרהיב: "יצר טוב"

קרדיטים:

ביצוע: איציק דדיה

מילים ולחן: איציק דדיה, דוד כרמי

עיבוד והפקה מוזיקלית: אברומי שטרנפלד

מילים:

יש לי את הקדוש ברוך הוא,

והוא רוצה אותי תמיד שמח,

ולא תמיד זה קל לי

לקרוא תיקון הכללי,

ומנסה לתקן את הנשמה.

וגם אם לפעמים זה לא הולך,

תמיד סולל לי מחדש את הדרך.

ובכל רגע, ברע וגם בטוב,

הוא נמצא אצלי תמיד קרוב.

ויש בי אמונה, תמיד נאמנה,

וגם הירידה היא לצורך עליה…

ותן בי יצר טוב, יצר יצר טוב,

לעבדך באמת וביראה ובאהבה.

ותן בי יצר טוב, יצר יצר טוב,

לעבדך באמת וביראה ובאהבה.

יש לנו את סוד הצדיקים

שמפיח בנו אור חיים.

שטתח בעמוקא,

קפוץ אל הינוקא,

הברכה תבוא והעיקר.

שבקרוב יהיה לנו מקדש,

וכל יום נשיר שם שיר חדש.

נרים את הידיים, נצעק אל השמיים

שבקרוב תבוא הגאולה.

ויש בי אמונה,

תמיד נאמנה,

וגם הירידה היא לצורך עליה…

ותן בי יצר טוב, יצר יצר טוב,

לעבדך באמת וביראה ובאהבה.

ותן בי יצר טוב, יצר יצר טוב,

לעבדך באמת וביראה ובאהבה.

ותן בנו, ותן בנו יצר יצר טוב,

לעבדך באמת וביראה ובאהבה.

ותן בי יצר טוב, יצר יצר טוב,

לעבדך באמת וביראה ובאהבה.