אבישי בשיר לזכרו של הילד שנהרג בלהבות: "מזמור לתודה"

הסיפור מאחורי השיר החדש של אבישי - "מזמור לתודה" מתחיל בדרמה מטלטלת במוצאי ראש השנה: שלושה אחים למשפחת מלאייב נקלעו לתאונת דרכים קשה, כשהרכב התהפך ועלה באש. בתושיה ואומץ לב נדיר הם חילצו זה את זה מהלהבות, וברגע שהבינו שניצלו, נעמדו מול הרכב הבוער וזעקו יחד "מזמור לתודה". הבן מאור, שנפצע אנושות בניסיון החילוץ, נלחם על חייו חודשיים בטיפול נמרץ עד שהחזיר את נשמתו לבורא בגיל 16, כשהוא מותיר אחריו צוואה של אור ואמונה.
השיר, שכתב והפיק מוזיקלית שרון אבילחק, נולד כדי להנציח את דמותו של מאור, ילד של שמחה וכיבוד הורים. המילים משלבות את פרק ק' בתהילים, שליווה את המשפחה ברגעים הקשים ואף נחקק על מצבתו של מאור, יחד עם טקסט אישי ונוגע. בביצוע מדויק של אבישי.
קרדיטים:
מילים: שרון אבילחק ומן המקורות
לחן: שרון אבילחק
עיבוד והפקה מוסיקלית: שרון אבילחק
