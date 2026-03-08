אבישי בשיר לזכרו של הילד שנהרג בלהבות: "מזמור לתודה"

10 10 0:00 / 3:00

הסיפור מאחורי השיר החדש של אבישי - "מזמור לתודה" מתחיל בדרמה מטלטלת במוצאי ראש השנה: שלושה אחים למשפחת מלאייב נקלעו לתאונת דרכים קשה, כשהרכב התהפך ועלה באש. בתושיה ואומץ לב נדיר הם חילצו זה את זה מהלהבות, וברגע שהבינו שניצלו, נעמדו מול הרכב הבוער וזעקו יחד "מזמור לתודה". הבן מאור, שנפצע אנושות בניסיון החילוץ, נלחם על חייו חודשיים בטיפול נמרץ עד שהחזיר את נשמתו לבורא בגיל 16, כשהוא מותיר אחריו צוואה של אור ואמונה.