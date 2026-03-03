כיכר השבת

נתנאל והמכונות חוגגים פורים תשפ"ו: "חמינאי חטף"

פורים תשפ"ו ייזכר בימי ההיסטוריה של העם היהודי, בימים ההם בזמן הזה. איש המוזיקה של 'כיכר השבת', נתנאל לייפר, כתב יחד עם בנו יאיר שיר היתולי לימי הפורים בביצוע הבינה המלאכותית (סינגלים וקליפים)

קרדיטים:

מילים ופרומפט: נתנאל ויאיר לייפר

מילים:

בית:

לכל דור יש את ההמן שלו

שרוצה אותנו להשמיד

אבל לנו יש בורא אחד

ששומר עלינו תמיד.

הם בנו כורים, חפרו במעמקים

הכינו במחסנים אלפי טילים

אבל מי שמתעסק עם עם הנצח

יגמור על העץ או עם כדור במצח.

פזמון:

ליהודים הייתה אורה ושמחה

חמינאי חטף עם משמרות המהפכה

ליהודים הייתה אורה ושמחה

כן תהיה לנו ישועה והצלחה.

בית:

משושן הבירה ועד לטהרן

המפלה שלהם מגיעה במזומן

כל הרשע נעלם, נמחה כמו ענן

ועם ישראל חי, חזק ואיתן.

פזמון:

ליהודים הייתה אורה ושמחה

חמינאי חטף עם משמרות המהפכה

ליהודים הייתה אורה ושמחה

כן תהיה לנו ישועה והצלחה.

