להקת "זושא" חוזרת עם סינגל פורימי חדש: "הכל יכול להשתנות"

10 10 0:00 / 2:35

להקת המופת 'זושא', שכבשה את לבבות המאזינים בעולם היהודי עם להיטי הענק שלהם ביניהם הלהיט "הנני" שהפך לפס הקול של התקופה האחרונה, בסינגל חדש לפורים אבל לא רק - "הכל יכול להשתנות".