להקת "זושא" חוזרת עם סינגל פורימי חדש: "הכל יכול להשתנות"

להקת המופת 'זושא', שכבשה את לבבות המאזינים בעולם היהודי עם להיטי הענק שלהם ביניהם הלהיט "הנני" שהפך לפס הקול של התקופה האחרונה, בסינגל חדש לפורים אבל לא רק - "הכל יכול להשתנות".
שלמה גייסן וזכריה גולדשמידט חברי הלהקה סיפרו על השיר החדש והכתיבה וההלחנה המשותפת שלו: "כתבנו את השיר הזה כדי להתחבר לרעיון הנצחי של ונהפוך הוא — שאין רגע שהוא סופי.
מה שמרגיש תקוע יכול לזוז.
מה שנראה שבור יכול להפוך לשלֵם, כהרף עין.
בתפנית אחת אפשר לשנות את מסלול חיינו.
כל מה שצריך הוא להאמין ביכולתו של ה׳ לאפשר אינסוף אפשרויות.
זה קצת שיר לפורים, אבל גם שיר לכל רגע שבו צריך פשוט לעצום עיניים ולחלום על מציאות חדשה.
ה׳ יכול לעשות הכול".
