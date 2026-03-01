משה קליין בלייב עם אלפים: "בדרך אמונה בחרתי"

| צילום: צילום: חיים קאופמן
מיוחד לעכשיו בימים שבהם האמונה היא הנשק החזק ביותר, משה קליין מביא את השיר שכבש את הלבבות של עם ישראל כולו - "בדרך אמונה בחרתי".
השיר נולד מהמילים המרגשות שכתבה אגם ברגר ביציאתה מהשבי: "בדרך אמונה בחרתי, ובדרך אמונה שבתי" - מילים שהפכו לסמל של תקווה, התמדה ואמונה אמיתית.
במופע ענק בבנייני האומה, משה קליין וקהל האלפים שרו יחד את השיר הזה בכאב ובשמחה, בהתרגשות אדירה שמרגישה כמו תפילה משותפת. האנרגיה, האוירה, האמונה
קרדיטים:
מילים ולחן: משה קליין ואלחנן אלחדד
ניהול מוזיקלי: אהרלה נחשוני
