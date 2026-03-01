משה קליין בלייב עם אלפים: "בדרך אמונה בחרתי"

- צילום: חיים קאופמן | צילום: צילום: חיים קאופמן 10 10 0:00 / 3:42 ( צילום: חיים קאופמן )

מיוחד לעכשיו בימים שבהם האמונה היא הנשק החזק ביותר, משה קליין מביא את השיר שכבש את הלבבות של עם ישראל כולו - "בדרך אמונה בחרתי".