קרדיטים:

ביצוע: שוקי סלומון | שימי יונייב | אייל טויטו

עיבוד והפקה מוסיקלית: שימי יונייב.

קולות: שימי יונייב | שוקי סלומון

רשימת השירים והמלחינים:

בלילה ההוא- לחן במקור ר' שלמה קרליבך (והאר עינינו) מילים-שימי יונייב

צ'יריבים צ'יריבום- לחן במקור- פולקור יידיש ביצוע מקור החזן משה אוישר מילים-שימי יונייב

פורים לנו 1 - לחן במקור - אנושירוואן רוחאני (גולי סנגאם) מילים: ר' יוסף שלום גאליינו (בן שלום).

ותוסף אסתר 1- לחן במקור ר' דן סגל / בנצי שטיין (טאטלע) מילים: מגילת אסתר

ותוסף אסתר 2 לחן במקור- לחן: ר' משולם גרינברגר. מילים: מגילת אסתר

ככה יעשה – לחן במקור- ישראל אס, הרב אורן לוי, תמיר צור. (ככה ה' רצה) מילים : מגילת אסתר

ומרדכי היהודי- לחן במקור – ג'ו עמר (ברצלונה) מילים: מגילת אסתר

הבה נרעישה- לחן במקור עממי חסידי -בויאן. מילים: לוין קיפםניס

פורים לנו- לחן ק"ק בוכרא, מילים: ר' יוסף שלום גאליינו (בן שלום).