כיכר השבת

שוקי סלומון, אייל טויטו ושימי יונייב במחרוזת פורים: "פורים פארטי 2"

המעבד והמוזיקאי שימי יונייב מארח את הזמרים שוקי סלומון ואייל טויטו למחרוזת פורים ייחודית ומלאת הפתעות. ההפקה המוזיקלית של יונייב (סינגלים וקליפים)

קרדיטים:

ביצוע: שוקי סלומון | שימי יונייב | אייל טויטו

עיבוד והפקה מוסיקלית: שימי יונייב.

קולות: שימי יונייב | שוקי סלומון

רשימת השירים והמלחינים:

בלילה ההוא- לחן במקור ר' שלמה קרליבך (והאר עינינו) מילים-שימי יונייב

צ'יריבים צ'יריבום- לחן במקור- פולקור יידיש ביצוע מקור החזן משה אוישר מילים-שימי יונייב

פורים לנו 1 - לחן במקור - אנושירוואן רוחאני (גולי סנגאם) מילים: ר' יוסף שלום גאליינו (בן שלום).

ותוסף אסתר 1- לחן במקור ר' דן סגל / בנצי שטיין (טאטלע) מילים: מגילת אסתר

ותוסף אסתר 2 לחן במקור- לחן: ר' משולם גרינברגר. מילים: מגילת אסתר

ככה יעשה – לחן במקור- ישראל אס, הרב אורן לוי, תמיר צור. (ככה ה' רצה) מילים : מגילת אסתר

ומרדכי היהודי- לחן במקור – ג'ו עמר (ברצלונה) מילים: מגילת אסתר

הבה נרעישה- לחן במקור עממי חסידי -בויאן. מילים: לוין קיפםניס

פורים לנו- לחן ק"ק בוכרא, מילים: ר' יוסף שלום גאליינו (בן שלום).

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר