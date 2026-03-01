קרדיטים:
ביצוע: שוקי סלומון | שימי יונייב | אייל טויטו
עיבוד והפקה מוסיקלית: שימי יונייב.
קולות: שימי יונייב | שוקי סלומון
רשימת השירים והמלחינים:
בלילה ההוא- לחן במקור ר' שלמה קרליבך (והאר עינינו) מילים-שימי יונייב
צ'יריבים צ'יריבום- לחן במקור- פולקור יידיש ביצוע מקור החזן משה אוישר מילים-שימי יונייב
פורים לנו 1 - לחן במקור - אנושירוואן רוחאני (גולי סנגאם) מילים: ר' יוסף שלום גאליינו (בן שלום).
ותוסף אסתר 1- לחן במקור ר' דן סגל / בנצי שטיין (טאטלע) מילים: מגילת אסתר
ותוסף אסתר 2 לחן במקור- לחן: ר' משולם גרינברגר. מילים: מגילת אסתר
ככה יעשה – לחן במקור- ישראל אס, הרב אורן לוי, תמיר צור. (ככה ה' רצה) מילים : מגילת אסתר
ומרדכי היהודי- לחן במקור – ג'ו עמר (ברצלונה) מילים: מגילת אסתר
הבה נרעישה- לחן במקור עממי חסידי -בויאן. מילים: לוין קיפםניס
פורים לנו- לחן ק"ק בוכרא, מילים: ר' יוסף שלום גאליינו (בן שלום).
