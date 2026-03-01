מאיר גרין מחדש את הלהיט: "ככה השם רצה"

כל כך הרבה פעמים אנחנו רוצים דברים מסוימים, אבל לא מקבלים את מה שרצינו. כל כך הרבה פעמים אנחנו חווים אכזבות לצד ההצלחות.

הצלחות קל לקבל. הניסיון האמיתי הוא לקבל גם את הפעמים שנראה לנו שהכל משובש, שיש דאגות, לחצים וקשיים. רבי עקיבא מלמד אותנו כל דעביד רחמנא לטב עביד. הכל מאת השם והכל לטובה!

״ככה השם רצה״

המשפט הזה מדגיש בדיוק את האמת הזו! לא משנה מה אנחנו חושבים שאנחנו רואים, וגם אם נראה שהכל משתבש, אנחנו מאמינים שהכל מאת השם וזה הכי טוב שיש. אבא אוהב אותנו!

כשאנחנו מרגילים את עצמנו להגיב לכל דבר במילים "תודה השם”, אנחנו מחדירים את האמונה הזו עמוק לתוך המחשבה והלב.

קרדיטים:

מילים ולחן: ישראל אס, הרב אורן לוי, תמיר צור

הפקה מוזיקלית: איזי דריהם

מילים:

מי שכאן רוצה

חיים מאושרים

צריך לדעת את הכלל הזה של החיים

שחרר כשאתה לא מבין

ובלי שום דאויין

חייך וצעק איתי את הפיזמון של החיים

כי ככה השם רצה

יותר טוב לא תמצא

כי ככה השם רצה

יותר טוב לא תמצא

כי אין לחץ ואין דאגה

הקדוש ברוך הוא מנהל ת׳הצגה

הניסיונות קשים

חשוב שנאמין

שבכל מכשול שם מסתתר לו אור גדול

תמשיך להתפלל

וכל מי ששואל

תראה בסוף תתחיל לרקוד תאמר תודה לאל

כי ככה השם רצה

יותר טוב לא תמצא

כי ככה השם רצה

יותר טוב לא תמצא

כי אין לחץ ואין דאגה

הקדוש ברוך הוא מנהל ת׳הצגה