אלחנן שטיינמץ בקליפ משעשע מהמן לטהרן: "הלבוש והסוס"

הזמר אלחנן שטיינמץ משיק קליפ חדש לשירו הפורימי "הלבוש והסוס". בקליפ נצפה המן הרשע מרכיב את מרדכי ברחובה של עיר, אך לא לפני שהוא עצמו סופג על ראשו דלי של מי שופכין - רגע שממחיש, בהומור חד, איך הגלגל מתהפך. הסצנה הצבעונית והדרמטית שואבת השראה ישירה ממגילת אסתר, אך לא נשארת רק שם.

בהמשך הקליפ מתבצע חיבור מפתיע לימינו: דמותו של עלי חמינאי מקבלת הוראה מדמותו של דונלד טראמפ לקחת את הלבוש, ואת הסוסיתא - ולהרכיב ראש ישיבה, באינטרפרטציה עכשווית ושנונה לסיפור ההיפוך של פורים.

הקליפ שוזר בין עבר להווה, בין מגילה למציאות, ומגיש מסר חד וברור: בפורים - הכול יכול להתהפך. עם הפקה מושקעת, משחק תיאטרלי ואנרגיה מתפרצת שמזוהה עם שטיינמץ, מדובר ביצירה שמצליחה גם להצחיק, גם להפתיע - וגם להשאיר חותם.

קרדיטים:

לחן והפקה מוזיקלית בבינה מלאכותית: משה ולדר