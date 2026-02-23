כיכר השבת

סינגל-קליפ מקורי חדש למקהלת משאלות: "יתגשמו משאלות"

מקהלת הילדים משאלות בסינגל מקורי ראשון - "יתגשמו משאלות". את המילים והלחן כתב והלחין מנהל ומנצח המקהלה, דניאל ישי, שאחראי גם לעיבוד וההפקה המוזיקלית (סינגלים וקליפים)

2תגובות

אחרי למעלה מ-8 שנות פעילות, עשרות שירים ומיליוני צפיות, מקהלת הילדים "משאלות" עובדת על אלבום בכורה ומציגה את הסינגל הראשון מתוכו: "יתגשמו משאלות".

השיר, שנכתב והולחן על ידי מנהל המקהלה דניאל ישי, מסמן שלב חדש ומרגש בהתפתחות האמנותית של המקהלה, שעד כה התבססה בעיקר על קאברים.

לצד הסינגל יוצא גם קליפ וידאו מושקע בבימויו של יענקי אלהרר, המעניק לשיר פרשנות חזותית מרגשת ומעצימה.

קרדיטים:

ילדי ההרכב:

איתמר חסאן (בחולצה הירוקה)

הלל אטלן (בחולצה האדומה)

הראל מורד (בחולצה הסגולה)

הראל סגל (בחולצה הצהובה)

שלמה חיים חתן (בחולצה הכחולה)

מילים, לחן, עיבוד והפקה מוזיקלית: דניאל ישי

תוכן שאסור לפספס:

2
מהמם ממש
חן
1
סבבה
אני

