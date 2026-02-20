כיכר השבת

מרדכי שפירא בסינגל קליפ פורימי חדש: "עד דלא ידע"

הזמר והיוצר מרדכי שפירא בסינגל פורימי חדש ומלא במסר עמוק - "עד דלא ידע". הלחן והמילים של מרדכי שפירא והמפיק המוזיקלי של השיר גבריאל "עקב" רייכמן (סינגלים וקליפים)

לקראת ימי הפורים, משחרר הזמר והיוצר מרדכי שפירא סינגל חדש ומרגש "עד דלא ידע", מבוסס על ההלכה הידועה "חייב אדם לבשומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי."

שפירא תוהה איך מודדים את התוצאה, כדי לדעת אם קיימת את המצווה ככתבה? איך באמת מרגישים אם יודעים או לא שארור המן וברוך מרדכי? זה הרבה יותר עמוק מאיך שהתרגלנו לחשוב.

"השיר והמילים", מסביר שפירא, "הם הרבה יותר משיר לפורים. המסר הוא לשחרר את השכל, לשחרר את האגו. כל זמן שאנחנו צריכים 'לדעת': לדעת מה קורה, לדעת את הסיפור, לדעת את כל הפרטים, אנחנו עדיין בעולם שלנו, שקועים ביומיום שלנו. פורים הוא הזמן להתקדם מעבר לזה".

שפירא מדבר על מסר של ביטול עצמי אמיתי: "לא משנה אם אתה חושב שאתה חכם, שאתה צדיק, שאתה מנהיג, פורים מזכיר לנו שהדרך בעבודת השם עוברת דרך הכניעה, דרך הביטול. לא שאני יודע, אלא לדעת ולהבין שהשם יודע".

"עד דלא ידע" החדש, משלב מנגינה חגיגית עם וייב פורימי עכשווי, עם עומק רוחני נדיר, מיועד לכל מי שמחפש בחגיגות הפורים לא רק שמחה, אלא גם משמעות.

עד דלא ידע.  לפעמים, לא לדעת זו החכמה הגדולה ביותר.

קרדיטים:

לחן: מרדכי שפירא וגבריאל רייכמן

עיבוד והפקה מוזיקלית: גבריאל רייכמן, EKEV

3
השיר מקסים!! ממש ממכר.... כמו כל השירים שלך שמבינים אנרגיה מטורפת
חן
2
בטח באנגלית....
אברך חשוב מבני ברק
1
ענק!
דודי

