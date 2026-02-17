'זאבי' בסינגל קליפ חדש: "שלווה"

קרדיטים:

מילים ולחן: זאבי קמיאנסקי

עיבוד והפקה מוזיקלית: אפי שיינר

מילים ותרגום:

Some peace inside won't kill the time

קצת שלווה פנימית לא תהרוג את הזמן

I'm begging don't rush it's fine

אני מתחנן, אל תמהר — זה בסדר

It alone, no role

להיות פשוט לבד, בלי תפקיד

Just quiet and silence

רק שקט ודממה

Rushing the feelings don't know if I'm bleeding

הרגשות רצות מהר, אני לא יודע אם אני מדמם

How long, how long

עד מתי, עד מתי

Talking to mirrors confessing my fears

מדבר אל המראה, מתוודה על הפחדים שלי

No wrong

בלי טעות

Get out of my head, get out of my chest

צא לי מהראש, צא לי מהחזה

Let me feel the room

תן לי להרגיש את החדר

I don't know why you try to get me down sometimes

אני לא יודע למה לפעמים אתה מנסה להפיל אותי

I'm begging let me free

אני מתחנן — תן לי להיות חופשי

I need serenity

אני צריך שלווה

I need serenity

אני צריך שלווה

I know you want to pick me up

אני יודע שאתה רוצה להרים אותי

So father I need your love

אז אבא, אני צריך את האהבה שלך

Hold me close, don't let me go

תחזיק אותי קרוב, אל תיתן לי ליפול

Hear my voice in the silence

שמע את הקול שלי בתוך השקט

Expressing emotion I'm lost in the ocean

מבטא רגש — אני אבוד בתוך האוקיינוס

How long, how long

עד מתי, עד מתי

God give me sight to what is right

אלוקים, תן לי לראות מה נכון

No wrong

בלי טעות

Get out of my head, get out of my chest

צא לי מהראש, צא לי מהחזה

Let me feel the room

תן לי להרגיש את החדר

I don't know why you try to get me down sometimes

אני לא יודע למה לפעמים אתה מנסה להפיל אותי

I'm begging let me free

אני מתחנן — תן לי להיות חופשי

I need serenity

אני צריך שלווה

I need serenity

אני צריך שלווה

Oh stop following, following me

הפסק לעקוב אחרי, לעקוב אחרי

God give me a light to be free

אלוקים, תן לי אור כדי להיות חופשי

I'm praying for truth to be seen

אני מתפלל שהאמת תיראה

Get out of my head, get out of my chest

צא לי מהראש, צא לי מהחזה

Let me feel the room

תן לי להרגיש את החדר

I don't know why you try to get me down sometimes

אני לא יודע למה לפעמים אתה מנסה להפיל אותי

I'm begging let me free

אני מתחנן — תן לי להיות חופשי

I need serenity

אני צריך שלווה

I need serenity

אני צריך שלווה