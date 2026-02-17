'זאבי' בסינגל קליפ חדש: "שלווה"

קרדיטים:
מילים ולחן: זאבי קמיאנסקי
עיבוד והפקה מוזיקלית: אפי שיינר
מילים ותרגום:
Some peace inside won't kill the time
קצת שלווה פנימית לא תהרוג את הזמן
I'm begging don't rush it's fine
אני מתחנן, אל תמהר — זה בסדר
It alone, no role
להיות פשוט לבד, בלי תפקיד
Just quiet and silence
רק שקט ודממה
Rushing the feelings don't know if I'm bleeding
הרגשות רצות מהר, אני לא יודע אם אני מדמם
How long, how long
עד מתי, עד מתי
Talking to mirrors confessing my fears
מדבר אל המראה, מתוודה על הפחדים שלי
No wrong
בלי טעות
Get out of my head, get out of my chest
צא לי מהראש, צא לי מהחזה
Let me feel the room
תן לי להרגיש את החדר
I don't know why you try to get me down sometimes
אני לא יודע למה לפעמים אתה מנסה להפיל אותי
I'm begging let me free
אני מתחנן — תן לי להיות חופשי
I need serenity
אני צריך שלווה
I need serenity
אני צריך שלווה
I know you want to pick me up
אני יודע שאתה רוצה להרים אותי
So father I need your love
אז אבא, אני צריך את האהבה שלך
Hold me close, don't let me go
תחזיק אותי קרוב, אל תיתן לי ליפול
Hear my voice in the silence
שמע את הקול שלי בתוך השקט
Expressing emotion I'm lost in the ocean
מבטא רגש — אני אבוד בתוך האוקיינוס
How long, how long
עד מתי, עד מתי
God give me sight to what is right
אלוקים, תן לי לראות מה נכון
No wrong
בלי טעות
Get out of my head, get out of my chest
צא לי מהראש, צא לי מהחזה
Let me feel the room
תן לי להרגיש את החדר
I don't know why you try to get me down sometimes
אני לא יודע למה לפעמים אתה מנסה להפיל אותי
I'm begging let me free
אני מתחנן — תן לי להיות חופשי
I need serenity
אני צריך שלווה
I need serenity
אני צריך שלווה
Oh stop following, following me
הפסק לעקוב אחרי, לעקוב אחרי
God give me a light to be free
אלוקים, תן לי אור כדי להיות חופשי
I'm praying for truth to be seen
אני מתפלל שהאמת תיראה
Get out of my head, get out of my chest
צא לי מהראש, צא לי מהחזה
Let me feel the room
תן לי להרגיש את החדר
I don't know why you try to get me down sometimes
אני לא יודע למה לפעמים אתה מנסה להפיל אותי
I'm begging let me free
אני מתחנן — תן לי להיות חופשי
I need serenity
אני צריך שלווה
I need serenity
אני צריך שלווה
