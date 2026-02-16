ישי ריבו פורש מהרשתות החברתיות בסינגל חדש: "הנשמה לא META"

ישי ריבו:

"היום, כ״ח בשבט

יום ההולדת העברי שלי

וכידוע יום הולדת

זהו יום שמסוגל להתחדשות ושינויים

כבר תקופה ארוכה שאני בלבטים קשים

מול כל העולם הזה של רשתות חברתיות

שיתפתי את הקרובים אלי

אבל היצר תמיד גרם לי להדחיק

חששתי, גם אם לא הייתי מהפעילים

השיר הזה התחיל כשיח שעשיתי עם עצמי

אחרי תקופה ארוכה של התעמקות

וה׳ יתברך בחסדיו ריחם עלי וזימן לי

להביע את התחושות האלה בשירים חדשים

שאת הראשון מתוכם

אני זוכה לשתף אתכם היום

מצד אחד, הרשתות הן המקום שבו אני פוגש אתכם

כיוצר שירים זה גם המקום שבו

אני יכול להוציא את היצירה שלי לעולם

אבל הרגשתי שמשהו בבחירה החופשית

שלנו נשלל מאיתנו.

בתוך המסך הזה, הכל מתערבב

הטוב והרע, החיובי לצד השלילי

דברים נכפים לנו על העיניים ועל התודעה

מבלי שבחרנו בהם באמת

ידיעות שלא היינו בוחרים לקרא

מראות שלא היינו צריכים לראות

לשון הרע ודיבורים על אנשים אחרים

מראות אסורים או לא יפים

שלא הייתי בוחר לראות

אם בחיים אסור, איך בסרט מותר?!

הערבוב הזה מייצר אצלנו סוג של אדישות

שמקשה מאוד לחולל שינוי אמיתי

ואני לא רוצה להמשיך במערכת הזו באופן אוטומטי

יש הרבה טוב ברשת, יש גם הרבה חסד

אבל המנגנון הזה שואב

ומלא בהסחות דעת

אז בסיעתא דשמיא

קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה

וכדי לבחון לאן הדברים הולכים

להקפיא את הרשתות החברתיות

לתקופה של ארבעים יום וארבעים לילה

בע״ה החל מעוד יומיים,

ראש חודש אדר

הצעד הזה הוא קודם כל עבורי

כדי להיות שלם עם עצמי ועם הדרך שלי

כי אני יודע ש״לא בשמיים היא״

וזו כנראה גזרה שעם קצת רצון ואמונה

אפשר גם לעמוד בה

כי עם כל הכבוד לרשתות החברתיות

הנשמה לא meta

היא נצחית ואינסופית

וה׳ ברחמיו יתן ויוסיף כ״ח לכם ולי

הרי אחרי הכל המטרה היא חיובית

יהי רצון שנזכה

להיות אהובים למעלה ואהובים למטה

ושהמהלך הזה יהיה לטובה לברכה ולתועלת

אוהב אתכם מאוד מאוד

ישי".

קרדיטים:

מילים ולחן: ישי ריבו

עיבוד והפקה מוזיקלית: דוד איכלביץ וישי ריבו

מילים:

הנשמה לא meta

היא פה לנצח

שובי כבר הביתה

לא זה לא שייך לך

כמה שיפה לך!

שובי ואחזה- בך אני בוטח

ויש בה שירים

כובשי שערים

מ״ט שערים

יש בה לפחות ל״ט הסחות

חסד לאלפים

זמן הפסד לרבבות

יש לבבות

ילדים אבות אמהות

דמעות ומעות

מטלטלים

סיפורים מטלטלים

יש בה כוכבים

את החוזים שבהם

את המתחזים

והאוחזים מהם

הצד השווה שבהם

שחיים חיים לא להם

הצד היפה שבהם

שחיים עוד אפשר לתקן

הנשמה לא מתה

היא פה לנצח

שובי כבר הביתה

לא זה לא שייך לך

כמה שיפה לך!

שובי ואחזה בך- אני בוטח

ויש את העוקב והנעקב

מוריד העוקב והנעלב

הפך למורכב להיות נאהב

קשה לשחרר את העקב של עשיו

והלב חצוי ההיזק מצוי

ובעל הבית דוחק

לעשות שינוי כן יש סיכוי

כל זמן שהנר בי דולק

והאם זה סם חיים

או סתם חיים

כי בחיים צריך לבחור

לא כל מה שטוב ישר נעים

את זה בחיים אני צריך לזכור

הנשמה לא מתה

היא פה לנצח

שובי כבר הביתה

לא זה לא שייך לך

כמה שיפה לך!

שובי ואחזה בך

הנשמה לא מתה

היא פה לנצח

שובי כבר הביתה

לא זה לא שייך לך

כמה שיפה לך!

שובי ואחזה בך-אני בוטח

אז קיבלתי קבלה

צעד ראשון של התחלה

40 יום 40 לילה