ישי שין חוגג את הולדת בתו הבכורה בסינגל חדש: "חידושים"

הזמר והיוצר ישי שין בסינגל לידה שמח ואופטימי: "חידושים". אחרי "סימניך" ו"שיר השירים" שיצאו לפני ולקראת חתונתו, השיר "חידושים" מהווה המשכיות במסע המוזיקלי עם לידת בתו הבכורה במזל טוב. השיר מדבר על החידושים והטובות שאנחנו מקבלים כל יום מחדש, קטנים כגדולים, שינויים שמלווים את חיינו, חידושים שבאים מלמעלה...

ישי: "החיים מלאים בחידושים שהשם יתברך שולח לנו בכל יום מחדש...

אותם רגעים קטנים וגדולים שנותנים לנו את הזכות,

הכוח והתקווה להמשיך הלאה, לצמוח ולגדול להיות אנשים… שלכם, ישי."

קרדיטים:

מילים ולחן: ישי שין

עיבוד והפקה מוזיקלית: נועם צפרי

מילים:

חידושים יורדים מלמעלה

בזכותם אני ממשיך הלאה

איך תמיד באמצע הלילה

זוהרים עליי כוכבים..

חידושים שונים הם בטבע

הם צובעים את הכל בצבע

נמצאים איתך דרך קבע

ונותנים לך חיים..

תמיד זה מגיע בלי שום התראה

הופך למציאות שלי נותן בה שמחה

אף פעם זה לא מאוחר מדיי להודות

על כל החידושים על כל הטובות...

חידושים בדרך למטה

הם שונים ממה שהכרת

הם יוצרים אתגרים חדשים

הם הופכים אותנו לאנשים..

תמיד זה מגיע בלי שום התראה

הופך למציאות שלי נותן בה שמחה

אף פעם זה לא מאוחר מדיי להודות

על כל החידושים על כל הטובות...

יש שלבים בחיים שעולים שלב

יש שלבים בחיים אני שב עכשיו

יש שלבים שאתה נשאב

ויש שלבים ששווים זהב...