כיכר השבת

ישי שין חוגג את הולדת בתו הבכורה בסינגל חדש: "חידושים"

הזמר והיוצר ישי שין בסינגל חדש שכתב והלחין לרגל הולדת בתו הבכורה - "חידושים". ההפקה המוזיקלית של נועם צפרי (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר ישי שין בסינגל לידה שמח ואופטימי: "חידושים". אחרי "סימניך" ו"שיר השירים" שיצאו לפני ולקראת חתונתו, השיר "חידושים" מהווה המשכיות במסע המוזיקלי עם לידת בתו הבכורה במזל טוב. השיר מדבר על החידושים והטובות שאנחנו מקבלים כל יום מחדש, קטנים כגדולים, שינויים שמלווים את חיינו, חידושים שבאים מלמעלה...

ישי: "החיים מלאים בחידושים שהשם יתברך שולח לנו בכל יום מחדש...

אותם רגעים קטנים וגדולים שנותנים לנו את הזכות,

הכוח והתקווה להמשיך הלאה, לצמוח ולגדול להיות אנשים… שלכם, ישי."

קרדיטים:

מילים ולחן: ישי שין

עיבוד והפקה מוזיקלית: נועם צפרי

מילים:

חידושים יורדים מלמעלה

בזכותם אני ממשיך הלאה

איך תמיד באמצע הלילה

זוהרים עליי כוכבים..

חידושים שונים הם בטבע

הם צובעים את הכל בצבע

נמצאים איתך דרך קבע

ונותנים לך חיים..

תמיד זה מגיע בלי שום התראה

הופך למציאות שלי נותן בה שמחה

אף פעם זה לא מאוחר מדיי להודות

על כל החידושים על כל הטובות...

חידושים בדרך למטה

הם שונים ממה שהכרת

הם יוצרים אתגרים חדשים

הם הופכים אותנו לאנשים..

תמיד זה מגיע בלי שום התראה

הופך למציאות שלי נותן בה שמחה

אף פעם זה לא מאוחר מדיי להודות

על כל החידושים על כל הטובות...

יש שלבים בחיים שעולים שלב

יש שלבים בחיים אני שב עכשיו

יש שלבים שאתה נשאב

ויש שלבים ששווים זהב...

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר