כיכר השבת

שמחה אברמצ’יק מפתיע עם טראק חדש: "תהליכים"

זמן קצר לאחר חתונתו, המוזיקאי שמחה אברמצ'יק בטראק חדש וייחודי שהלחין הזמר והיוצר שלומי ברנשטיין. ההפקה המוזיקלית של אברמצ'יק ועדי פרז (סינגלים וקליפים)

המוזיקאי שמחה אברמצ’יק ממשיך ביצירת מוזיקת האוס המזוהה עימו ומשחרר כעת את “תהליכים” - טראק בסגנון טכנו־האוס עם סאונד אלקטרוני עכשווי עם המון נשמה מתוך פרויקט אלבום 'האוס יהודי' הראשון מסוגו בעולם.

הטראק החדש נוצר מתוך ההבנה שהדרך חשובה לא פחות מהתוצאה. מה שאדם עובר ולומד בתוך התהליך עצמו - זו האמת המדויקת לו, ולעיתים היא משמעותית יותר מהיעד שאליו מגיעים בסוף.

אברמצ'יק: "לחפש את הבורא חשוב לא פחות מלמצוא אותו - “איה אמצאך?!”.

שידוכים, אמונה, משפחה ופרנסה - כל אחד והמסע שלו, תלמדו ותעריכו את המסע שלכם".

קרדיטים:

מילים: מקורות

לחן: שלומי ברנשטיין

עיבוד והפקה מוזיקלית: עדי פרז, שמחה אברמצ'יק

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר