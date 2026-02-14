שמחה אברמצ’יק מפתיע עם טראק חדש: "תהליכים"

המוזיקאי שמחה אברמצ’יק ממשיך ביצירת מוזיקת האוס המזוהה עימו ומשחרר כעת את “תהליכים” - טראק בסגנון טכנו־האוס עם סאונד אלקטרוני עכשווי עם המון נשמה מתוך פרויקט אלבום 'האוס יהודי' הראשון מסוגו בעולם.

הטראק החדש נוצר מתוך ההבנה שהדרך חשובה לא פחות מהתוצאה. מה שאדם עובר ולומד בתוך התהליך עצמו - זו האמת המדויקת לו, ולעיתים היא משמעותית יותר מהיעד שאליו מגיעים בסוף.

אברמצ'יק: "לחפש את הבורא חשוב לא פחות מלמצוא אותו - “איה אמצאך?!”.

שידוכים, אמונה, משפחה ופרנסה - כל אחד והמסע שלו, תלמדו ותעריכו את המסע שלכם".

קרדיטים:

מילים: מקורות

לחן: שלומי ברנשטיין

עיבוד והפקה מוזיקלית: עדי פרז, שמחה אברמצ'יק