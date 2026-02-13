כיכר השבת

עקיבא גלב, יעקב שלמה גרוס וחברים במחרוזת שבת ייחודית

אווירה של שבת: עקיבא גלב, יעקב שלמה גרוס וחברים של גרשי מושקוביץ במחרוזת שבת משובחת, "סקומט שבת אויף די וועלט". העיבוד המוזיקלי של אברמי לונגר (סינגלים וקליפים)

לקראת שבת, מציגים עקיבא גלב, יעקב שלמה גרוס וחברים של גרשי מושקוביץ מחרוזת חדשה ומשובחת משירי שבת ולהיטים הגדולים בעולם החסידי - "סקומט שבת אויף די וועלט", המשלבת חדש וישן למחרוזת אחת של נשמה חסידית.

"סקומט שבת אויף דער וועלט" הוא קליפ מיוחד שצולם במהלך שמחת השבע ברכות לבתו של גרשי מושקוביץ, מתחיל עם השיר "שבת איז שיין", שהפך להיות להיט, וממשיך במילים לשבת על השיר "סאיז דא א באשעפער אויף דער וועלט" ו"מנוחה ושמחה" של הבחור יוסף יושע ע"ה בן רבי אליעזר פרידמן, ועוד שירים טובים נוספים לכבוד השבת.

