ישי לפידות ובניה גרנות מחדשים את להיט הענק של זושא

לפני כשנתיים הוציאו חברי להקת ״זושא״ שיר ששמו: ״Don’t Leave Me On My Own״…

לקח קצת זמן, אבל אט אט השיר שמורכב מטקסט מהמקורות, עברית ואנגלית - כבש את הקהל…

המוזיקאי ישי לפידות שנחשף לאחרונה לשיר, גייס את ילד הפלא ׳בניה גרנות׳, ויחד עם המוזיקאי עידן ביילסקי, הם מוציאים גירסה תוססת של הלהיט הגדול.

לפידות: "זושא תמיד היו קרובים לליבי, וכששמעתי את להיט מפתיע הזה שלהם, הרצון המיידי היה לבצע לו גרסת כיסוי תוססת ואנרגטית".

קרדיטים:

הפקה: ישי לפידות

מילים ולחן: ״זושא״ - שלמה גייסן, זכריה גולדשמיט

עיבוד מוזיקלי: עידן בלינסקי ״אולפני חיידק״ נתניה

מילים:

רבונו של עולם, אם אני כאן, הכל כאן

הנני מוכן ומזומן, הנני מוכן ומזומן…

רבונו של עולם, אם אני כאן, הכל כאן

הנני, הנני, הנני, הנני…

לית יחודא בעלאי עלאי ותתאי בר מנך

I can't, can't do this without you

We're in this together

Don't leave me on my own