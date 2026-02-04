כיכר השבת

אביעד ואביה שרמן בסינגל קליפ חדש ומשעשע: "משיח"

הזמרים והיוצרים אביה שרמן ו'אביעד' בסינגל קליפ חדש שכתב והלחין אביה שרמן - "משיח". לשיר מצורף קליפ משעשע כשעל ההפקה המוזיקלית אחראי אפי שיינר (סינגלים וקליפים)

| צילום: צילום: מאודי אלכסלסי
(צילום: מאודי אלכסלסי)

שניים מהקולות המרעננים והבולטים בדור החדש של המוזיקה היהודית, אביעד ואביה שרמן, נפגשים לשיתוף פעולה ראשון ושמח במיוחד בדואט חדש - 'משיח'.

את הדואט המסקרן, כתב והלחין אביה והפיק אפי שיינר (העומד מאחורי הלהיטים: 'טאטא תטהר', 'יש לי אבא מלך' ועוד). את השיר מלווה גם קליפ מושקע והומוריסטי שמביא את אביעד ואביה לחיבור יוצא דופן מהפאות ועד הבמה.

׳משיח׳ מגיע אחרי רצף של יציאות מוזיקליות אופטימיות ומצליחות. אביעד עם שירים אהובים כמו: ״משהו מתוק״, ״יש לי אבא מלך״ ו״אמא תודה״ ואביה עם "הללויה", ''הנה אני", ו"הכול לטובה". יחד הם מביאים בשורה של חדשנות וצבעוניות לעולם המוזיקה.

אביה שרמן: "׳משיח׳ נולד מתוך הצורך לחבר ולשמח את הלב ולכן החיבור עם אביעד הרגיש הכי טבעי ונכון.

לא מעט אנשים אמרו שאנחנו מביאים אנרגיה חיובית לקדמת הבמה, והשירים שלנו עם מסרים אופטימיים ומחייכים, אז חשבנו, למה לא ליצור משהו יחד? בטוחים שזה יאיר וישמח הרבה לבבות בעם ישראל והלוואי שיביא גם את המשיח".

אביעד: "בעיניי, משיח זה לא רק מושג - זו בחירה. לבחור בשמחה, באמונה ובאור. השיר הזה הוא הדרך שלנו להזכיר לעצמנו למאזינים שאפשר להאיר גם דרך מוזיקה."

קרדיטים:

מילים ולחן :אביה שרמן

הפקה ועיבוד: SHAINER

כיכר השבת
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

