כיכר השבת

חיים ציפל בסינגל קליפ חדש: "תדליק לי נר"

הזמר והיוצר הצעיר חיים ציפל בסינגל נוסף מתוך אלבום הבכורה שלו שבדרך. הלחן, המילים כמו גם העיבוד המוזיקלי של ציפל בשיתוף עם אורן ׳דגו׳ עמנואל ועידן צ׳או (סינגלים וקליפים)

1תגובות

הזמר והיוצר חיים ציפל משיק שיר חדש בשם ״תדליק לי נר״, מתוך אלבום הבכורה שבדרך.

'תדליק לי נר' הוא שיר חשוף ונוגע, שעוסק במתח הפנימי שבין אמונה, בחירה ויושר עצמי. זהו וידוי כנה של אדם שמבין מה נכון עבורו, אך מתקשה תמיד להיות נאמן לעצמו עד הסוף, תחושה שמזקק השיר במשפט המצמרר: ״כואב שלא כואב לי מספיק״.

מתוך המקום הזה נולדה תפילה פשוטה ואישית, לא לניסים גדולים, לא לסנה בוער ולא לקריעת ים סוף אלא לדחיפה קטנה, לנר קטן שיאיר את הדרך שכבר קיימת.

עם השיר החדש 'תדליק לי נר' ממשיך חיים ציפל לבסס קול ייחודי במוזיקה הישראלית – כנה, אישי ומלא עומק רגשי, כזה שמצליח לגעת בדיוק במקום שבו רבים נמצאים, גם אם לא תמיד יודעים לבטא אותו במילים.

קרדיטים:

מילים ולחן: חיים ציפל, אורן ׳דגו׳ עמנואל ועידן צ׳או

עיבוד: אורן ׳דגו׳ עמנואל, עידן צ׳או וחיים ציפל

הפקה מוזיקלית: אורן ׳דגו׳ עמנואל

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
וואו! הרסת אותי. איזה שיר יפה. מושלם. מושלם. כל מילה מיותרת. אלוף.
המקורי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר