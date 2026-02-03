חיים ציפל בסינגל קליפ חדש: "תדליק לי נר"

הזמר והיוצר חיים ציפל משיק שיר חדש בשם ״תדליק לי נר״, מתוך אלבום הבכורה שבדרך.

'תדליק לי נר' הוא שיר חשוף ונוגע, שעוסק במתח הפנימי שבין אמונה, בחירה ויושר עצמי. זהו וידוי כנה של אדם שמבין מה נכון עבורו, אך מתקשה תמיד להיות נאמן לעצמו עד הסוף, תחושה שמזקק השיר במשפט המצמרר: ״כואב שלא כואב לי מספיק״.

מתוך המקום הזה נולדה תפילה פשוטה ואישית, לא לניסים גדולים, לא לסנה בוער ולא לקריעת ים סוף אלא לדחיפה קטנה, לנר קטן שיאיר את הדרך שכבר קיימת.

עם השיר החדש 'תדליק לי נר' ממשיך חיים ציפל לבסס קול ייחודי במוזיקה הישראלית – כנה, אישי ומלא עומק רגשי, כזה שמצליח לגעת בדיוק במקום שבו רבים נמצאים, גם אם לא תמיד יודעים לבטא אותו במילים.

קרדיטים:

מילים ולחן: חיים ציפל, אורן ׳דגו׳ עמנואל ועידן צ׳או

עיבוד: אורן ׳דגו׳ עמנואל, עידן צ׳או וחיים ציפל

הפקה מוזיקלית: אורן ׳דגו׳ עמנואל