איציק וינגרטן בסינגל חדש: ״רק מנגינות”

הזמר והיוצר איציק וינגרטן משחרר סינגל חדש ומרגש בשם ״רק מנגינות”, שנכתב והולחן בשיתוף עם אלחנן אלחדד. על העיבוד וההפקה המוזיקלית אמון שמואל כהן (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר איציק וינגרטן משחרר סינגל חדש ומרגש בשם ״רק מנגינות", שנכתב והולחן בשיתוף עם אלחנן אלחדד. על העיבוד וההפקה המוזיקלית אמון שמואל כהן.

"רק מנגינות" הוא שיר של תפילה שקטה וישרה, שנולדה מהלב ומדברת על מסע פנימי של אדם מול עצמו ומול הבורא. השיר עוסק במקום שבו המילים נגמרות ונשארות המנגינות, הטעויות, והכנות הפשוטה של מי שמבקש להתקרב למרות הכול.

דרך טקסטים אישיים ונוגעים, השיר מעביר מסר של קבלה ואמונה: לכל אדם יש משמעות, לכל מעשה קטן יש כוח, וגם ממעמקים אפשר לעלות. וינגרטן מציג בשיר תפיסה עמוקה של קשר בין אדם לאלוקיו - קשר של אב ובן, מלא חמלה ואהבה.

הסינגל מצטרף לדרכו המוזיקלית של איציק וינגרטן, שממשיך ליצור שירים עם עומק רוחני, רגש ואמת פשוטה שנוגעת בלב.

