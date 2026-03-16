ברק גרוסברג ולהקתו מחדשים את הלהיט הגדול של זושא

הזמר והגיטריסט ברק גרוסברג מגיש ביצוע בועט ללהיט הגדול של להקת זושא מניו יורק "Don't leave me on my own" הידוע גם בתור "אם אני כאן הכל כאן" בקליפ לייב סשן עם הלהקה באולפן, באווירת ימים אלו, בצל המלחמה עם איראן.

גם לברק, כמו להרבה אמנים אחרים, בוטלו אירועים ומופעים גדולים בתקופה האחרונה בגלל המלחמה, כולל מופע לקהילה היהודית במונטנגרו באירופה במוצאי שבת האחרון, אשר נדחה עקב ביטול הטיסות ליעד מהארץ. בעקבות כך החליט ברק להיכנס לאולפן יחד עם להקת האירועים שלו ולהקליט בלייב ביצוע מקורי ללהיט של זושא המבטא את האמונה והביטחון של יהודי דווקא בימים אלו "ריבונו של עולם אם אני כאן הכל כאן'.

הלייב סשן צולם על ידי צלם האירועים הנודע יעקב קמיל והוקלט באולפני NYC בבית שמש בביצוע רוקיסטי כולל סולו גיטרה סוחף כמו שברק יודע לעשות, לצד קטעים מרגשים למילים המחזקות. בשנת 2019 הופיע ברק על הבמה יחד עם להקת זושא מניו יורק באירוע סוכות גדול שהתקיים בתל אביב, כעת הוא מחדש את אחד הלהיטים הגדולים שלהם.

כזכור ברק הוציא בשנה שעברה את אלבום הבכורה שלו "רוצה להירגע" המשלב אלמנטים של רוק ופופ עם מוזיקה יהודית עכשווית, אלבום ששיריו גרפו מעל מיליון צפיות ברשתות עם השמעות ואירוחים רבים ברדיו וערוצי הטלוויזיה המובילים. בימים הוא משחרר למאזינים קאבר מיוחד בלייב שיתן לעם ישראל קצת הסחת הדעת מהחדשות והריצה למקלטים.