יניב בן משיח משיק אלבום חדש: "חלפו השנים"

הזמר האהוב יניב בן משיח, משיק אלבום חדש לקראת המופע ההיסטורי שלו בקיסריה, המופע הנפרד הראשון במקום. האזינו לשיר "גן של אמונה" מתוכו (סינגלים וקליפים)

הזמר יניב בן משיח, משחרר את אלבומו החדש "חלפו שנים". האלבום, המביא עמו בשורה של הליכה בדרך האמת ללא פשרות, כולל 6 שירים חדשים: גן של אמונה, תקופה חדשה, מוחל וסולח, מקום איתך, סיבוב בעולם ושיר הנושא – חלפו שנים.

הפקת האלבום ארכה מעל לשנה של עבודה אינטנסיבית באולפנים המובילים בישראל. אל הפרויקט חברו מיטב היוצרים, הכותבים, המלחינים והמעבדים המובילים בתעשייה, יחד עם נגנים מהארץ ומחו"ל. הסטנדרט המוזיקלי הבלתי מתפשר שמאפיין את בן משיח ואת התקופה החדשה בחייו המקצועיים, בא לידי ביטוי בהפקה חסרת תקדים שכללה נסיעות תכופות ליוון, במטרה להקליט את השירים עם הנגנים הטובים בעולם.

יציאת האלבום מתרחשת כחודש לפני ציון דרך היסטורי בקריירה של בן משיח ובתעשיית המוזיקה המקומית: המופע הענק "היסטוריה בקיסריה" שיתקיים בתאריך 3.6.26. לראשונה מאז ומעולם, יתקיים מופע באמפי קיסריה המפורסם בהפרדה מוחלטת. ההחלטה התקבלה במטרה לאפשר לאורחים ולאוהבי המוזיקה של בן משיח לחגוג ולשמוח בקדושה ובטהרה.

המהלך ההיסטורי משלים את החזון של בן משיח. במהלך ראיונות שהעניק לאחרונה, סיפר כי ציון הדרך הזה הוא ה"תיקון" האישי שלו, לאחר שבמשך שנים חשב שקידש שם שמיים כשהופיע עם שירי קודש באירועים מעורבים. בשנה וחצי האחרונות מקפיד בן משיח להופיע בהפרדה בלבד, והוא מציין כי לא רק שפרנסתו לא נפגעה מהמהלך, אלא שב"ה הוא רואה ברכה והצלחה גדולה יותר. לאור זאת, קורא בן משיח לזמרים אחרים שלמדו ממנו עד היום לעשות גם הם את השינוי המבורך הזה למען ה' יתברך.

בהפקה מספרים, כי מכירת הכרטיסים למופע בקיסריה נמצאת כעת בעיצומה. לקהל הגדול שיגיע מצפה מופע חדש לגמרי, הכולל עיבודים רעננים, ביצועים לשירים החדשים מהאלבום והפקה מוזיקלית ברמה הגבוהה ביותר. לדבריהם, גם קהל שכבר נכח בהופעותיו של יניב בעבר, לא ראה ולא שמע כדבר הזה.

האזינו לשיר "גן של אמונה", שכתב, הלחין וגם עיבד והפיק מוזיקלית, דביר גיל קהלני.

יניב בן משיחדביר גיל קהלני

