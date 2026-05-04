"אקוסטיקס": האלבום החדש של ארי גולדוואג

הזמר והיוצר ארי גולדוואג משיק אלבום חדש לכבוד עונת הקיץ הנוכחית. האלבום מציג מבחר להיטים אהובים במבנה של מחרוזות סוחפות. בין אם אתם חובבים את המוזיקה של מרדכי שפירא, זושא, בני פרידמן או עקיבא, אין ספק שתמצאו כאן צלילים שנוגעים בכם.

מה מחכה לכם באלבום? חלק ראשון: שש הרצועות הראשונות הן קטעי מוזיקה הכוללים את הביצועים המרשימים של הגיטריסט נועם 'חרגול' בורג. חלק שני: שש הרצועות הבאות מוקדשות לשיתופי פעולה מיוחדים של ארי גולדוואג עם אמנים מוכשרים ובהם דני פלגון, דני גנאואר, רפאל קליין, יוסף קוגלר ויעקב בלומנטל.

הלהיטים שכולנו מכירים בעיבודים אלקטרוניים מקבלים כאן חיים חדשים בסגנון אקוסטי מלא. בעזרת ליווי של גיטרות, תופים וגיטרה בס, נוצר סגנון קליל ונעים שמתאים להאזנה רגועה. גרסאות המוזיקה באלבום משמשות כרקע מושלם לכל רגע שבו תרצו להרים את מצב הרוח.