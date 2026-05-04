יוני גנוט ובנו בכורו בסינגל חופות חדש: "מהרה"

סינגלים וקליפים
00:00/00:00
00:00/00:00
הזמר והיוצר יוני גנוט ובנו הבכור, לביא, משחררים דואט חדש עם לחן מקורי למילים המרגשות מתוך ברכות הנישואין. השיר יוצא לקראת ל"ג בעומר – המועד שבו מסתיימים מנהגי האבלות וחוזרות החתונות לפי מנהג רוב קהילות ישראל.
השיר הנו סינגל ראשון מתוך פרויקט משותף של האב ובנו שיקרא "שמע בני", וצפוי לצאת במהלך החודשים הקרובים.
עד כה התארח לביא (בן 15, תלמיד הישיבה התיכונית "שעלי תורה") בכמה שירים באלבומיו האחרונים של אביו, וכעת זהו הפרויקט הראשון שבו הוא מתוכנן להשתתף בכל השירים.
קרדיטים:
לחן: יוני גנוט
עיבוד והפקה מוזיקלית: שמוליק דניאל
0 תגובות