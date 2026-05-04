כיכר השבת

יוני גנוט ובנו בכורו בסינגל חופות חדש: "מהרה"

הזמר והיוצר יוני גנוט ובנו בכורו, לביא, בן ה-15 בסינגל ראשון מתוך פרויקט משותף שלהם - "שמע בני". הלחן של האב ואילו ההפקה המוזיקלית של שמוליק דניאל (סינגלים וקליפים)

סינגלים וקליפים

סינגלים וקליפים

00:00/00:00

הזמר והיוצר יוני גנוט ובנו הבכור, לביא, משחררים דואט חדש עם לחן מקורי למילים המרגשות מתוך ברכות הנישואין. השיר יוצא לקראת ל"ג בעומר – המועד שבו מסתיימים מנהגי האבלות וחוזרות החתונות לפי מנהג רוב קהילות ישראל.

השיר הנו סינגל ראשון מתוך פרויקט משותף של האב ובנו שיקרא "שמע בני", וצפוי לצאת במהלך החודשים הקרובים.

עד כה התארח לביא (בן 15, תלמיד הישיבה התיכונית "שעלי תורה") בכמה שירים באלבומיו האחרונים של אביו, וכעת זהו הפרויקט הראשון שבו הוא מתוכנן להשתתף בכל השירים.

קרדיטים:

לחן: יוני גנוט

עיבוד והפקה מוזיקלית: שמוליק דניאל

שמוליק דניאליוני גנוטלביא גנוט

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר