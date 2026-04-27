להקת לב טהור ואריה קונסטלר בלהיט נוסף מתוך האלבום: "מה יונה"

בשיא המומנטום, ולאחר ההצלחה הגדולה של שני הסינגלים הראשונים מהאלבום - "ובנה" ו"Journey at Sea", שכבשו את המקומות הראשונים במקומות רבים, להקת לב טהור ממשיכה להעלות הילוך עם שחרורו של הסינגל השלישי מתוך האלבום הקרב: "מה יונה".

מדובר ברצועה אנרגטית במיוחד, המציגה שיתוף פעולה ייחודי עם הזמר והיוצר אריה קונסטלר. עבור קונסטלר, מדובר בסגירת מעגל אישית: מגיל צעיר הוא אוהד את הלהקה, ותמיד ראה ב"מה יונה" את אחד השירים האהובים עליו ביותר.

בסינגל החדש מביא אריה את סגנונו הייחודי אל קדמת הבמה, כשהוא מוביל את הביצוע הווקאלי בקטע א-קפלה מלא. בטכניקה מקורית ומלאת חיוניות, הוא מצליח לשחזר באמצעות קולו בלבד את התחושה והעוצמה של ריפים וסולואים של גיטרה חשמלית.

השילוב בין ההרמוניות המופלאות המזוהות עם לב טהור לבין הביצוע הדומיננטי של קונסטלר, מעניק ל"מה יונה" סאונד רענן שמוסיף נדבך מרתק לאלבום החדש.