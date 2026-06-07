מקהלת הילדים של 'תודה לך השם' בקליפ חדש: "ברדיצ'ברים קטנים"

כולנו יודעים שבניין בית המקדש תלוי באהבת חינם, אהבה ללא תנאי וללא סיבה. דרגה כזו של אהבת חינם דורשת מאיתנו לשנות לחלוטין את נקודת המבט שלנו. אנו צריכים לאמן את עצמנו ואת משפחותינו להביט על העולם בעיניים אחרות לגמרי. בעוד שבדרך כלל אנו עשויים לסרוק חדר צפוף במבט שיפוטי, או לשמוע קול פנימי וביקורתי כלפי אלו שאיננו מתחברים אליהם, במקום זאת אנו יכולים להניע את עצמנו לחפש באופן פעיל את הטוב בכל יהודי שאנו פוגשים. השיר "ברדיצ'ברים קטנים", הוא קריאה לפעולה עבור דור שמוכן לתקן ולשפר את הדרך שבה אנו רואים זה את זה.

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב גילם את האהבת ישראל הזו ברמה חדשה לחלוטין, והוא נתן לה ביטוי בכך שיצא מגדרו כדי לראות את הטוב ביהודים אחרים. אך הוא לימד אותנו לא להסתפק בזה. הסיפורים על רבי לוי יצחק מלאים בדוגמאות שבהן הוא לא רק ראה את הטוב, אלא ממש פנה להשם וביטא בקול את הטוב שבו הבחין.

למה זה כל כך עוצמתי לראות את הטוב, ואז לומר את הטוב בקול רם? מכיוון שכאשר אנו מזכירים את התכונות החיוביות של יהודי אחר בפני השם, משהו ניסי קורה בשמים. הצדיקים מלמדים אותנו שדיבור מעין זה ממש מעביר את האדם מכף חובה אל כף זכות, המילים שלנו כאן למטה יכולות ממש לשנות פסקי דין בבית דין של מעלה.

רבי נחמן מברסלב מלמד בשיעורו המפורסם שלכל אדם ואדם יש נקודה טובה, נקודת טוב טהורה שאינה ניתנת להשחתה (ליקוטי מוהר"ן, תורה רפ"ב). זהו מקום בתוך כל נשמה ונשמה שאין לו שום אינטרסים נסתרים, ורק רוצה להתחבר בצורה טהורה להשם. התפקיד שלנו, כשזה נוגע לאחינו היהודים, הוא למצוא את הנקודה הזו זה בזה.

בעוד שמבוגרים עשויים להיות עייפים או לראות את העולם מתוך תפיסות מוקדמות, שינוי עצום בגישה שלנו לאהבת ישראל יכול להגיע דווקא מהילדים שלנו. ה"ברדיצ'ברים הקטנים" שמביטים זה בזה בתמימות, בפשטות טהורה, וביופי, חסד וחן. הם אינם חשדניים כלפי 'סוגים', 'משבצות' ו'נורמות קהילתיות', הם פשוט רואים יהודים כפי שהם – אחים ואחיות. מתוך נקודת המבט הטהורה ופתוחת הלב שלהם, כולנו יכולים לזכות לשינוי בתפיסה – כזה שיכול סוף סוף לפתוח את השער לבניית בית המקדש השלישי, במהרה וברחמים.

קרדיטים:

מנדי פורטנוי / אולפני פרברנגבל

מילים ולחן: האחים בלומשטיין, מנדי פורטנוי

הפקה מוזיקלית: מנדי פורטנוי

ילדי 'תודה לך השם' / מנצח המקהלה: מאיר גרין

• שוע ה.

• זאבי ק.

• רודי ר.

• שרולי ר.

• רוני ס.