סינגל חדש מבית היוצר של פרויקט המוזיקה הענק של 'תודה לך השם'. הזמר מנדי ווארש מארח את מקהלת הילדים של 'תודה לך השם' בסינגל חדש וייחודי בשם – "ג'ונגל", אותו כתב והלחין משה מילשטיין בעקבות שיחה ששמע מרבו. ההפקה המוזיקלית של מנדי פורטנוי ויהודה פינסקר.

מילשטיין: "לא מזמן חוויתי חוויה מדהימה. ישבתי ליד הרבי שלי, הרב ירמיהו כץ, במהלך הפארברענגען השבועי שמתקיים בשטיבל שקט באחת הפינות של בורו פארק. האורות עומעמו, מוזיקה רכה התנגנה ברקע, והרבי שלי דיבר. המחזה נראה כאילו נתלש מתוך סיפור ישן על הבעל שם טוב בשנותיו הראשונות.

בכל שבוע, כולם חוזרים הביתה בתחושה שהרבי דיבר אליהם באופן אישי, וענה בדיוק על הדאגה שאיתה הם נכנסו בדלת.

אני מניח שהמבט המודאג על פניי הסגיר אותי, כי הרבי שלי התחיל לדבר.

"אני יודע מה אתם חושבים", הוא אמר. "איך אני יכול לשנות את הטירוף של העולם? איך אני יכול לעמוד מן הצד ולראות את העולם הופך לחשוך יותר ויותר בכל יום? לאן שלא תביט, יש דברים שהם פשוט לא בסדר!"

"אני רוצה לומר לכם שגם לי היו את המחשבות האלו. השאלות האלו הטרידו את מוחי לפני שנים רבות, עד שיום אחד סבי הקדוש אמר לי את מילות החכמה האלו". הוא אמר בחמימות: "זה ג'ונגל בחוץ, ולפעמים ג'ונגל יכול להיות מקום מפחיד מאוד".

אבל אז הוא גילה לי סוד, כדי שלא אצטרך לדאוג עוד.

"אתה לא צריך לתקן את כל הג'ונגל הענק הזה בבת אחת", הסביר סבי. "אם רק תאיר את הפינה הקטנה שלך, האור הזה יתחיל להתפשט. הוא יגיע רחוק יותר ויותר, עד שימלא את העולם כולו".

אז הביט בנו הרבי והמשיך: "זהו סוד עצום ששייך גם לכם. כל אדם ואדם הוא 'עולם קטן'. תחשבו על זה! מכיוון שחלק מהיקום כולו חבוי ממש בתוך הנשמה שלכם, לדרך שבה אתם פועלים יש השפעה בכל מקום. אתם כמו תחנת כוח של אנרגיה".

ככל שאתם עובדים יותר על עבודת השם שלכם וממלאים את היום שלכם במצוות, כך אתם מאפשרים לאורו של השם לזרוח דרככם. זה לא רק "רווח" אישי שלכם. ככל שאתם זורחים באור חזק יותר מהמקום שלכם, כך אתם מעניקים יותר אור לכל אדם על פני כדור הארץ.

בכל פעם שהדברים נראים חשוכים או מפחידים, אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות: להאיר בגדול! ממש במקום שבו אתם נמצאים, השתמשו באור התורה כדי לגרש את הצללים. יש לכם את הכוח להפוך את העולם כולו למקום מלא באור השם.

המסר של סבו של הרבי נגע בלב שלי, ומיד הפכתי אותו למוזיקה. הלחנתי את השיר הזה כדי לשתף את האור הזה, ואני כל כך גאה לשתף פעולה עם היהודים המדהימים של "תודה לך השם" במסע הנפלא הזה של הארת הג'ונגל!

(הרב ירמיהו כץ הוא המחבר של סדרת הספרים "תפארת למשה").

קרדיטים:

מילים ולחן: משה מילשטיין

עיבוד וסיוע בכתיבה: מנדי פורטנוי ויהודה פינסקר

הפקה מוזיקלית: מנדי פורטנוי ויהודה פינסקר

שירה: מנדי ווארש ומקהלת הילדים של "תודה לך השם" (TYH Boys)

מנצח מקהלת הילדים "תודה לך השם": מאיר גרין