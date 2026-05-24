אברומי סמט בסינגל קליפ חדש: "כאפט'ס אריין"

הזמר אברומי סמט ממנצ'סטר יוצא עם סינגל חדש מלא תקווה ושמחה בשם: "כאפט'ס אריין" - חטוף ונצל כל שניה.

כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן", אמרה יהודית עמוקה המיוחס לרבי ישראל סלנטר.

האמרה מבוססת על ההשוואה בין נשמת האדם לנר (מתוך הפסוק "נר ה' נשמת אדם"), ומסמל שכל עוד האדם חי – לעולם לא מאוחר מדי לחזור בתשובה, לשפר מעשים ולתקן פגמים.

רבי ישראל סלנטר עבר ליד ביתו של סנדלר בשעת לילה מאוחרת. הסנדלר עבד לאור נר דועך. כששאל אותו הרבי מדוע הוא עדיין עובד, השיב הסנדלר: "כל זמן שהנר דולק, עוד אפשר לתקן את הנעליים".המשל: הרבי אימץ את המשפט כמשל לחיים. הוא הבין שכל עוד נשמתו של האדם נמצאת בגופו (כלומר, "הנר דולק"), הוא מסוגל תמיד לעשות תשובה ולתקן את דרכיו. רעיון זה עומד בבסיסם של שירים ופיוטים רבים, ומסמל תקוות עמוקות ליכולת להתחדש ולהשתנות.

"משנה" הינו אותם אותיות של "נשמה" אז בואו נחטוף עוד משנה ועוד משנה...

אז בואו נתחדש ולחטוף ונצל כל דקה בחיים...

כאפט'ס אריין.

מילים:

כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן

א קליינע משנה (משנה קטנה)

כאפט'ס אריין (חטוף ונצל)

און נאך א משנה (ועוד משנה)

כאפט'ס אריין (חטוף ונצל)

דער טאג איז קליין (היום קצר)

כאפט'ס אריין (חטוף ונצל)

רבי יוד (יהודי יקר) כאפט'ס אריין (חטוף ונצל)

זרעים מועד נשים נזיקין קודשים טהרות

א קשיא א רעיא, א משנה א מחיי'ה, א מגיד שיעור א מחיי'ה

Each Every MISHNAH Means so Much to You

Each Every MITZVAH Means so Much to You

The Use of Each Day

Is Not Here to Stay

In a Flash Life Flies Away

קרדיטים:

הפקה: מנצ'סטר ג'ואיש מיוזיק.

שירה: אברומי סאמעט.

לחן ומילים: ארי'ה לייב

עיבוד: יונתן בלוי

מקהלת ילדים: שיר ושבח ע"י ר' חיים מאיר פליגמן

ילד סולן: וואלווי בילער