כיכר השבת

מנדי וייס בסינגל חדש לחתונת המלחין: "להודות"

לקראת יום חופתו, המלחין אברומי דרט משחרר סינגל חדש ומרגש "להודות", בביצועו של הזמר והבעל מנגן מנדי וייס. עיבוד והפקה מוזיקלית: יונתן בלוי (סינגלים וקליפים)

את השיר הלחין דרט מתוך תחושת הודאה אישית ועמוקה להקדוש ברוך הוא, על כל החסדים שליוו אותו לאורך הדרך, על הזכות להגיע עד לרגע הגדול הזה יום החתונה, היום שבו הוא מתחיל פרק חדש בחיים.

דרך המילים והלחן מבקש דרט לעצור לרגע בתוך ההתרגשות הגדולה, ולהגיד פשוט תודה. תודה על השנים שעברו, על הדרך, על כל מה שקיבל, ועל הזכות לעמוד תחת החופה.

לביצוע נבחר הבעל מנגן מענדי וייס, שבקולו מצליח להעביר את המסר הפשוט והאמיתי של השיר, תמיד צריך להודות לקב"ה.

קרדיטים:

עיבוד והפקה מוזיקלית: יונתן בלוי

לחן: אברומי דרט

